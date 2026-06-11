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關心校園霸凌遭聶永真嗆怎有臉講 王鴻薇：監督綠友友是我的鐵拳
國民黨立委王鴻薇昨天在社群發文關切「鐵拳教育」議題，不料設計師聶永真在貼文下方留言，「你怎麼好意思有臉出來講這個」。王鴻薇回應，在全民關心第一線教師的時候，聶永真果然忍不住，再配合特定媒體報導，實在讓人覺得噁心至極，過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。
對於遭聶永真貼文嗆「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這個。」王鴻薇指出，自從公開綠營御用設計師聶永真，他不僅壟斷經濟部旗下標案，還連虧損連連的台電都要擠出換LOGO標案，確實引起了全民的關心，也讓這些長期拿標案綠友友嘴臉被公諸於世。
王鴻薇質疑，聶永真憑著拿下這麼多政府標案，請問台灣這麼多設計師有這種機會嗎？不要得了便宜還賣乖，如果政府各項標案因為潛規則，長期讓綠友友排擠其他人，這才叫霸凌。
王鴻薇表示，為了真正保護第一線基層，讓政府標案回歸正常，揭發聶永真這類人標案真相，公開資訊透明，就是她的監督鐵拳。
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