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銓敘部退撫金重審定8月起發放 政院：盼憲法法庭盡速裁決

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。資料照片，記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。資料照片，記者黃婉婷／攝影

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」法案後，約有18萬名退休公教的其所得替代率須重新計算，近期傳出銓敘部已經陸續寄發新版退撫金審定函。行政院發言人李慧芝今天表示，行政院尊重考試院，不過目前法案仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速做出決定，做為行政的依據。

立法院在去年12月三讀通停砍公教年金相關法案，從民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在CPI累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。銓敘部表示，因有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，銓敘部正依新修正規定調整作業系統，全國公務人員協會前理事長李來希則透露，已收到退撫金重新審定函，將從今年8月1日起，統一改依重審處分結果按月發放。

李慧芝表示，政府推動年金改革已在2019年由大法官解釋確認年改方向合憲，如今在立院要求下重新修改法案，對年改的調整將會大幅增加政府支出，行政院尊重考試院，不過目前法案仍在在釋憲程序中，希望憲法法庭儘速做出決定，做為行政的依據。

面對媒體追問行政院會不會編列相關預算？李慧芝說，針對退休教師的部分，教育部有收到銓敘部的公文，但行政院沒有收到考試院任何公文。她重申，希望憲法法庭盡速做出裁決，做為執行的最後依據。

李慧芝說，政府照顧軍公教的立場不變，從2016年起已4度為軍公教加薪，去年也調增國軍5項加給，年增經費達146億元，志願役加給增幅最高50%，戰鬥部隊加給增幅最高140%。

她指出，卓院長已經針對軍人待遇條例及警察人事條例表示，政府非常重視軍公教人員待遇、制度和福利支持，會在體制健全、法制完備，公平衡平原則下持續檢討精進。

銓敘部 憲法法庭 李慧芝 公教

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