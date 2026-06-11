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總統府公布監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴（左二）主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布監察院正、副院長被提名人名單。監察院長被提名人為前立委、羅東聖母醫院前院長陳永興（右）。記者林伯東／攝影
副總統蕭美琴（左二）主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布監察院正、副院長被提名人名單。監察院長被提名人為前立委、羅東聖母醫院前院長陳永興（右）。記者林伯東／攝影

副總統蕭美琴11日上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，說明賴清德總統此次提名的三個重要考量。第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能；第二，人權守護有溫度，加強關照弱勢權益；第三，在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。

蕭美琴指出，監察院是國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權；2020年更增設國家人權委員會，促進人權保障。

第6屆監察委員任期即將在今年7月31日屆滿，賴總統依據憲法增修條文第7條規定，提名第7屆監察委員共29人，並以陳永興為院長兼任國家人權委員會主委；王榮璋先生為副院長，將在今天咨請立法院同意。

蕭美琴說，台灣以人權立國，良善的民主治理，必須以人權為核心。未來的監察院會是人民與政府的橋梁，領航者必須具備深厚的人權素養與公義信念。

這次提名，賴總統希望打造人民的監察院，對於提名人選有三個重要考量。第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能。第二，人權守護有溫度，加強關照弱勢權益。第三，在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。

名單如下：

院長被提名人 陳永興 人權醫師

副院長被提名人 王榮璋 現任監察委員

委員被提名人兼任國家人權委員會當然委員：

高天惠Eleng Tjaljimaraw 基督長老教會玉山神學院講師

張菊芳 現任監察委員

張烽益 台灣勞動與社會政策研究協會執行長

林惠芳 中華民國智障者家長總會秘書長

孫一信 台灣社會福利總盟秘書長

李麗芬 台灣展翅協會副理事長

委員被提名人：

陳景峻 現任監察委員

彭紹瑾 執業律師

廖婉汝 屏東城鄉發展文教基金會董事長

葉宜津 現任監察委員

林麗瑩 現任最高檢察署書記官長

侯廷昌 現任台灣高等法院法官兼庭長

李光章 現任台灣民主基金會副執行長

林文程 現任監察委員

賴鼎銘 現任監察委員

邱駿彥 中國文化大學法律學系教授

徐光蓉 媽媽氣候行動聯盟常務理事

邱泰源 前衛福部長

賴振昌 現任監察委員

莊勝榮 義理法律事務所執業律師

吳梓生 律師全聯會副理事長

王志誠 作家筆名路寒袖

Iban Nokan 任教聯合大學

謝政達 前新北市勞工局長

林佳範 台灣師範大學副教授

許有為 不當黨產處理委員會專委

趙卿惠 台南市副市長

監察院 總統府 蕭美琴

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