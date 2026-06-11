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立院全刪無人機船預算 政院：國防沒有空窗期

中央社／ 台北11日電

針對無人機、船預算遭立法院全數刪除，行政院今天表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心不曾改變，相關部會正在研擬規劃中，選項包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院5月8日三讀通過版本，預算上限僅匡列7800億元，並排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除。

行政院會上午舉行院會後記者會，針對無人機、無人船預算遭立法院全數刪除，行政院發言人李慧芝表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心也不曾改變，目前相關部會正在研擬規劃中，選項包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例，政府會用這些方式完整建構國防自主無人機載具產業鏈。

李慧芝指出，無人機發展是國際趨勢，日本防衛大臣小泉進次郎，在社群網站貼文募集無人機計畫，因為他認為無人機發展是一刻都不能夠等待的；可是在台灣，特別預算中21萬架無人機、1300艘無人船預算卻完全刪除。

李慧芝表示，無人機作用其實非常多元，內政部長劉世芳今天在院會上提到，之前因大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，就是由內政部消防署所配發的無人機發現、救出。劉世芳補充，5月底全台各縣市消防機關已配有420架無人機，其中88架是行政院全額補助，作為科技化救災使用；另外，無人機專業飛手數量全台灣已經有1200人了。

劉世芳談到，在這次救災經驗後，發現無人機在科技救災可以發揮很大作用，希望民國118年度時可達797架，讓全台灣每一個消防分隊都有一組無人機，這是內政部目標；且如果預算充足，希望消防署可採全額補助方式。

李慧芝表示，無人機預算部分，不論是納年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持。可是今年度總預算從去年8月19號送到立法院，到今天為止已287天了。而行政院馬上要在今年8月底再送入明年度的總預算讓立法院審議，希望立法院可以儘速完成今年度總預算審議，讓公務預算可以恢復正軌，「不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄」。

無人機 李慧芝 特別條例

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