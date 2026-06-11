網紅法官侯廷昌殺人案「有理由」不判死 獲提名監察委員

副總統蕭美琴今舉行記者會表示總統府將提名台灣高等法院庭長侯廷昌為監察委員。侯承審多件矚目殺人案判凶手逃死，被質疑是「廢死派」；侯審判風格敢於創新法律見解，曾質疑法官核發監聽票不能讓檢察官「一票聽到飽」。

侯廷昌司法官學院36期結業，畢業於中興大學法律系，有美國喬治城大學法律研究所碩士學位，曾任雲林地院法官與庭長、台灣高等法院台南分院法官、最高法院辦事，目前擔任台灣高法院法官兼庭長，正承審媒體人周玉蔻誹謗前中國小姐張淑娟上訴案。

侯廷昌酷愛街頭攝影，是司法院力捧的「網紅」法官，曾參與司法院「法袍之下」宣傳片演出，在宣傳片中稱小學時受父親影響擔任法官，傳述審判除了公平外，還有其他價值必須探索的觀念，候在影片結尾時說，就算法官沒獲得掌聲、只有噓聲，他還是會去改、去做，讓司法的未來更好。

侯廷昌曾承審「台南湯姆熊遊樂場男童割喉案」判凶手曾文欽無期徒刑，審理「丈夫在台南地院外開車輾斃妻子跟律師案」判洪當興無期徒刑，審理「新竹逆子縱火8死案」判陳彥翔無期徒刑，被懷疑是主張支持廢死的法官。

不過，法界人士看判決認為，侯廷昌未判3名凶手死刑的原因，與凶手符合自首、精神鑑定未過關的法定減刑事由較關，侯只是依法律判決而已。

侯廷昌多年前針對監聽制度的流弊公開發表文章，表示檢察官會打聽哪位法官較容易核准通訊監察，進而向特定法官聲請監聽，再就分案制度探討，反對監聽票聲請續聽都由同一位法官審查，直指制度上之缺漏，並呼籲司法應注重人權保障，監聽不可浮濫。