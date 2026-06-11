快訊

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被拯救過」：他能養活整條供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：總預算延宕286天 恐導致同時審兩年度總預算案荒謬劇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵今天表示，總預算延宕286天，恐導致同時審兩年度總預算案荒謬劇。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人林楚茵今天表示，總預算延宕286天，恐導致同時審兩年度總預算案荒謬劇。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人林楚茵今天表示，立法院總預算延宕至今已286天，仍有多個部會預算未審，行政院已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。如果立法院在野黨持續拖延今年度總預算案審查，當明年度總預算案送達立法院後，勢必出現「同時審兩年度總預算案」的荒謬情況，恐造成資料交錯、審議混亂。

林楚茵指出，以教育及文化委員會為例，民進黨召委伍麗華所負責的部會預算早已完成審查；反觀國民黨召委羅廷瑋，不僅所負責的部會預算至今一字未審、硬排產業界尚無共識的「電競基本法」草案，更率隊出國，讓重要預算被迫卡關。

林楚茵表示，藍白在國會拖延、封殺預算，已經不是單一委員會的問題，民進黨上周五提出攸關國防自主的無人機特別條例，藍白卻連審查機會都不給，直接程序封殺；更在昨天國防外交委員會審查預算時，國民黨立委大刀一揮，砍掉1億400多萬元的對外宣傳預算，刻意在國際上閹割台灣的聲音。

林楚茵指出，除上述外，中央今年所編列超過百億的治水防洪預算，是要來協助各縣市提升承洪能力、增加防災韌性，尤其是降低災害的關鍵計畫，現在卻也依然卡在立法院，無法完成審議。藍白既然已經將本會期延會兩次，就應恪守本分，儘速完成今年度中央政府總預算案審議，切勿為了盲目的政治惡鬥，綁架國家發展、犧牲全民福祉，還給台灣社會一個能正常運作的國會。

民進黨 林楚茵 羅廷瑋

延伸閱讀

2027年度總預算8月送審 賴總統：兩年度總預算同時審恐造成混亂

賴總統再槓在野：不審預算 憲政史最荒謬

冷眼集／憲政僵局 賴政府始作俑者

賴總統批今年總預算至今未過 莊瑞雄：在野要發展無人機又砍預算

相關新聞

再來一次！提名大法官未過關 府再提林麗瑩擔任監察委員

總統賴清德2025年提名最高檢察署書記官長林麗瑩為大法官侯選人，因藍白杯葛，林未能通過人事同意權審查，今再度被提名為監察委員。林麗瑩對德國法制專精，曾負責大法庭法律辯論及憲法訴訟業務，認為廢不廢死應尊重民意。

獲賴總統提名監察院長 陳永興：盼朝野放下對立行使同意權

總府府今天公布「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人」，其中前任台灣人權促進會會長陳永興，被賴清德總統提名為監察院院長。陳永興今天表示，監察院長一職必須經過國會行使同意權，目前國會朝野對立的氣氛之下，即使他有為民服務報效國家之心，也未必能如賴總統所願得以實現。

日菲操作專屬經濟區讓大陸順水推舟巡航 台灣反成苦主

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕5月28日宣布將對台灣東部海域進行日菲兩國專屬經濟區（EEZ）劃界，兩人還開心地合唱卡拉OK（披頭四名曲）慶祝。殊不知此舉反讓中國大陸撿到槍，今後大陸海警、海事單位赴台灣東部海域執法將常態化，唯一的苦主變成台灣。

關心校園霸凌遭聶永真嗆怎有臉講 王鴻薇：監督綠友友是我的鐵拳

國民黨立委王鴻薇昨天在社群發文關切「鐵拳教育」議題，不料設計師聶永真在貼文下方留言，「你怎麼好意思有臉出來講這個」。王鴻薇回應，在全民關心第一線教師的時候，聶永真果然忍不住，再配合特定媒體報導，實在讓人覺得噁心至極，過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。

銓敘部退撫金重審定8月起發放 政院：盼憲法法庭盡速裁決

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」法案後，約有18萬名退休公教的其所得替代率須重新計算，近期傳出銓敘部已經陸續寄發新版退撫金審定函。行政院發言人李慧芝今天表示，行政院尊重考試院，不過目前法案仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速做出決定，做為行政的依據。

網紅法官侯廷昌殺人案「有理由」不判死 獲提名監察委員

副總統蕭美琴今舉行記者會表示總統府將提名台灣高等法院庭長侯廷昌為監察委員。侯承審多件矚目殺人案判凶手逃死，被質疑是「廢死派」；侯審判風格敢於創新法律見解，曾質疑法官核發監聽票不能讓檢察官「一票聽到飽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。