莊瑞雄：監委提名 總統府對在野釋善意

總統府今天公布第7屆29位監委提名名單，院長被提名人為台灣人權促進會會長陳永興，監委被提名人包括新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝等2位藍營人士。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，廖婉汝是一個好人、大姐頭，非常棒的政治人物，總統府釋出善意但在野黨是否會埋單，就不曉得。

莊瑞雄指出，總統基於憲法義務，負責任地提出適任人選，總統向各界舉才，但監察院人事案仍可能面臨朝野政黨間的對抗，到底能否過關，目前仍不知道，也呼籲朝野若立法院最終要反對人事案，也應提出理由，若認為是優秀的人選，不妨給予支持。

民進黨團書記長范雲表示，陳永興一直都是超越黨派、為人民服務的醫師，不管是在過去民主運動時期，或在民進黨執政時，陳永興都給予監督、批判，是一位超越黨派的好選擇，監察院長肩負重要職責，必須監督政府有無違法之處，並依法行使憲法所賦予的權力，以她所認識的陳永興醫師，非常符合這項重要工作。