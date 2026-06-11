無人機預算遭刪 行政院：研議以追加預算或特別條例補強

無人機預算遭立法院刪除，對此，行政院發言人李慧芝11日表示，目前行政院相關部會仍在研議規劃當中，包括納入年度預算、追加預算，或透過特別條例等方式，希望完整建構國防自主無人機產業鏈。

賴總統日前指出，無人機產業列為國家發展重大政策之一，將透過三面向發展相關產業，政府預計六年投入442億元，有需要可再研議加碼。

李慧芝表示，無人機發展已是國際趨勢，也能看到日本防衛大臣日前在社群平台發文，公開徵集各界無人機相關計畫，因為他們認為無人機發展一刻都不能等待。然而在台灣，無人機相關預算卻遭到刪除，其中包括2萬1,000架無人機及1,300艘無人艇的預算。

李慧芝說，事實上，無人機的用途相當多元，今天內政部長劉世芳在院會中特別提到，日前馬太鞍溪工程工地主任因豪雨失聯，當天下午1點通報失聯後，直到凌晨4點，由消防署配置的無人機成功發現其位置並順利救援。失聯長達18小時期間，大家都期待奇蹟發生，而最後確實透過無人機完成搜救任務。

劉世芳也指出，截至5月底，全國各縣市消防機關已配置420架無人機，其中88架由行政院全額補助，供各地方消防機關作為科技救災用途。目前全台無人機專業飛手約有1,200人。

李慧芝說，經過此次救災經驗，更顯示無人機在科技救災上的重要性。內政部希望至2029年度達成797架無人機配置目標，讓全台每個消防分隊都擁有一組無人機設備。如果預算充足，也希望由消防署採全額補助方式推動。許多地方政府也已積極導入無人機科技救災機制。

李慧芝強調，無論未來透過年度預算、追加預算或特別條例推動，都需要預算支持。然而今年度中央政府總預算自去年8月19日送入立法院至今，已歷時287天，行政院即將於今年8月底再提出明年度總預算案，因此希望立法院儘速完成今年度總預算審議，讓公務預算恢復正常運作，不要出現兩個年度總預算同時未完成審議的情況。