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【重磅快評】都大人了，王義川還要林佳龍結巴緩頰？

聯合報／ 主筆室
王義川昨天在立法院外交及國防委員會霸氣主張刪除台灣民主基金會1億元預算，在外交部長林佳龍緩頰之後馬上改口保留。圖為昔日兩人同框。圖／取自林佳龍臉書
王義川昨天在立法院外交及國防委員會霸氣主張刪除台灣民主基金會1億元預算，在外交部長林佳龍緩頰之後馬上改口保留。圖為昔日兩人同框。圖／取自林佳龍臉書

民進黨立委王義川因大砲性格與名嘴風格，常因衝過頭而自傷或誤傷自家人，以致身兼民進黨主席的總統賴清德不只一次公開點名並訓斥王要「注意形象、嚴肅檢討」。但江山易改，本性難移，昨天王義川又凸槌，還得由他的政治師父林佳龍幫忙緩頰，這其實也說明王義川為何無法獲提名角逐桃園市長，註定終將邊緣化的宿命了。 

王義川昨天在立法院外交及國防委員會主張刪除台灣民主基金會1億元預算，他霸氣聲稱「沒有退讓的空間！」基金會執行長廖達琪說明後，藍委徐巧芯隨即表示「我們沒有任何意見，如果王委員堅持刪1億的話，我們也予以尊重」；詭異的是，在場綠委們保持觀望，無人附議。

沒想到事件出現戲劇性變化，外交部長林佳龍趕緊表示「民主基金會預算是外交部編的啦，我們當然希望能夠過，不過…當然…那個…我是建議請王委員可以保留啦！你不要在這裡…讓我們去做減列或者是什麼…因為韓院長還是董事長嘛，在朝野協商的時候來…我建議折衝一下啦！」

林佳龍說得吞吞吐吐，徐巧芯立即狂酸「麥克風給王義川，你決定，你的提案啊，都大人了」，王氣罵徐「好啦！你惦惦啦！」召委馬文君問「剛剛部長是建議保留？」王義川竟秒答「好！沒問題！」馬不禁脫口「啊…那麼快啊？」。藍委們即興演出，搭配林、王師徒唱和，還真是立法院少見精彩戲碼。

林佳龍為王義川緩頰實出於無奈，因為基金會每年編列3000萬元補助是依法按立法院各黨團席次比例進行分配，受章程保障，如果強砍1億元，將直接衝擊推動二軌外交及國際民主合作的業務經費，不僅影響國民黨，民進黨也受波及。所以王義川想修理國民黨，但民進黨拿的補助實與國民黨相當，「傷敵一千，自損八百」，也不是太划算。 

國民黨主席鄭麗文日前訪陸向民主基金會申請302萬元補助，接著訪美再提出550萬元補助申請，目前仍待審查，但民進黨沒有落後多少，今年可使用額度約1300萬元，規劃進行中的申請項目包括參與國際自由聯盟及亞洲自由民主聯盟」等組織定期年會與論壇，還要辦國際青年民主論壇、外交研習營等系列活動，這筆補助將用好用滿。事實上，自2020年以來，民進黨累積申請補助已逾7000萬元，如果真刪了1億元，王義川要如何向黨中央交代？

王義川習慣暴衝，出糗已成家常便飯。例如去年質疑台中市長盧秀燕「完妝勘災」，還脫口評論「2400元的粉底液不知道在貴什麼」，被認為帶有強烈性別刻板印象與歧視，民進黨中央性別平等事務部隨即「大義滅親」譴責他是「厭女的台派」，引爆民進黨派系大亂鬥。

去年底王義川赴日旅遊在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」並高調炫耀，當時正值賴清德公開回應美國總統川普，強調政府立場是「全力捍衛中華民國現狀」，王卻自封「台灣國立委」，直接衝撞賴的穩健外交路線；2024年青鳥包圍國會，王義川卻爆料可透過基地台訊號分析出群眾年齡層、甚至可交叉比對，引發國家機器監控人民的憲政危機。

王義川的暴衝惹賴清德不高興已非秘密，賴不只一次點名訓斥，警告王「不該講的不要講」，拖累執政團隊，王義川卻愛走偏鋒路線，壽命僅幾秒鐘的刪預算提案，只為向基本教義派支持者有所交代，都大人了，做事還要師父巴巴打圓場。性格決定命運，年初雖曾兩度被徵詢參選桃園市長的意願，但最終還是出局，王義川的危機也是民進黨偏鋒路線的縮影。

王義川 林佳龍 廖達琪

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