【重磅快評】都大人了，王義川還要林佳龍結巴緩頰？

民進黨立委王義川因大砲性格與名嘴風格，常因衝過頭而自傷或誤傷自家人，以致身兼民進黨主席的總統賴清德不只一次公開點名並訓斥王要「注意形象、嚴肅檢討」。但江山易改，本性難移，昨天王義川又凸槌，還得由他的政治師父林佳龍幫忙緩頰，這其實也說明王義川為何無法獲提名角逐桃園市長，註定終將邊緣化的宿命了。

王義川昨天在立法院外交及國防委員會主張刪除台灣民主基金會1億元預算，他霸氣聲稱「沒有退讓的空間！」基金會執行長廖達琪說明後，藍委徐巧芯隨即表示「我們沒有任何意見，如果王委員堅持刪1億的話，我們也予以尊重」；詭異的是，在場綠委們保持觀望，無人附議。

沒想到事件出現戲劇性變化，外交部長林佳龍趕緊表示「民主基金會預算是外交部編的啦，我們當然希望能夠過，不過…當然…那個…我是建議請王委員可以保留啦！你不要在這裡…讓我們去做減列或者是什麼…因為韓院長還是董事長嘛，在朝野協商的時候來…我建議折衝一下啦！」

林佳龍說得吞吞吐吐，徐巧芯立即狂酸「麥克風給王義川，你決定，你的提案啊，都大人了」，王氣罵徐「好啦！你惦惦啦！」召委馬文君問「剛剛部長是建議保留？」王義川竟秒答「好！沒問題！」馬不禁脫口「啊…那麼快啊？」。藍委們即興演出，搭配林、王師徒唱和，還真是立法院少見精彩戲碼。

林佳龍為王義川緩頰實出於無奈，因為基金會每年編列3000萬元補助是依法按立法院各黨團席次比例進行分配，受章程保障，如果強砍1億元，將直接衝擊推動二軌外交及國際民主合作的業務經費，不僅影響國民黨，民進黨也受波及。所以王義川想修理國民黨，但民進黨拿的補助實與國民黨相當，「傷敵一千，自損八百」，也不是太划算。

國民黨主席鄭麗文日前訪陸向民主基金會申請302萬元補助，接著訪美再提出550萬元補助申請，目前仍待審查，但民進黨沒有落後多少，今年可使用額度約1300萬元，規劃進行中的申請項目包括參與國際自由聯盟及亞洲自由民主聯盟」等組織定期年會與論壇，還要辦國際青年民主論壇、外交研習營等系列活動，這筆補助將用好用滿。事實上，自2020年以來，民進黨累積申請補助已逾7000萬元，如果真刪了1億元，王義川要如何向黨中央交代？

王義川習慣暴衝，出糗已成家常便飯。例如去年質疑台中市長盧秀燕「完妝勘災」，還脫口評論「2400元的粉底液不知道在貴什麼」，被認為帶有強烈性別刻板印象與歧視，民進黨中央性別平等事務部隨即「大義滅親」譴責他是「厭女的台派」，引爆民進黨派系大亂鬥。

去年底王義川赴日旅遊在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」並高調炫耀，當時正值賴清德公開回應美國總統川普，強調政府立場是「全力捍衛中華民國現狀」，王卻自封「台灣國立委」，直接衝撞賴的穩健外交路線；2024年青鳥包圍國會，王義川卻爆料可透過基地台訊號分析出群眾年齡層、甚至可交叉比對，引發國家機器監控人民的憲政危機。

王義川的暴衝惹賴清德不高興已非秘密，賴不只一次點名訓斥，警告王「不該講的不要講」，拖累執政團隊，王義川卻愛走偏鋒路線，壽命僅幾秒鐘的刪預算提案，只為向基本教義派支持者有所交代，都大人了，做事還要師父巴巴打圓場。性格決定命運，年初雖曾兩度被徵詢參選桃園市長的意願，但最終還是出局，王義川的危機也是民進黨偏鋒路線的縮影。