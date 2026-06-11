獨派陳永興獲提名監察院長 陳昭姿：過去言行、政黨色彩都列入討論

副總統蕭美琴今公布最新一屆監委名單，民眾黨立委陳昭姿表示，民眾黨團會依照一定程序行使同意權，包括被提名人過去的言行表現、政黨色彩等都會列入討論，最後會慎重做出決定。至於獨派醫師陳永興被提名院長、前衛福部長邱泰源也被列入監委名單，有獨派背景的陳昭姿說，總統府如何通過提名，她並不了解。

最新一屆監委提名名單包括，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

針對獨派醫師陳永興被提名監察院長，陳昭姿表示，民眾黨團對於各項被提名人同意權的行使有一定的程序，首先會提供問卷，請被提名人白紙黑字，針對黨團提出的重要問題做出書面說明；第二，黨團會針對被提名人的問卷回應做質詢，從而判斷被提名人的公正性；第三，黨團會彙整資料，包括被提名人過去的言行表現、政黨色彩列入討論。依照以上程序，每一次的被提名人同意權都可能經過幾週的時間，黨團才會做最後決定。

至於前衛福部長邱泰源也有被提名，陳昭姿說，各個專業團體希望有機會提出提名人是沒問題的，但總統府如何通過並列為正式的提名人，這個部分她並不了解。