總統府提名新屆監委名單 民眾黨團：廢監院立場不會改變

總統府今日公布新一屆監委提名名單，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，監察院早已喪失存在意義，民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴清德總統所提名的監委人選而改變。

最新一屆監委提名名單包括，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

陳清龍表示，監察院早已喪失存在的意義，明顯的違法亂紀不敢彈劾，卻配合執政黨追殺政敵，納稅人每年給監察院十多億預算，只是浪費民脂民膏。

陳清龍指出，過去民進黨一再主張廢除監察院，但拿到權力以後，卻毫無檢討、不思反省，怠於推動廢除監察院。民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴總統所提名的監委人選而改變。