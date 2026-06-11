聽新聞
0:00 / 0:00
總統府提名新屆監委名單 民眾黨團：廢監院立場不會改變
總統府今日公布新一屆監委提名名單，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，監察院早已喪失存在意義，民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴清德總統所提名的監委人選而改變。
最新一屆監委提名名單包括，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。
陳清龍表示，監察院早已喪失存在的意義，明顯的違法亂紀不敢彈劾，卻配合執政黨追殺政敵，納稅人每年給監察院十多億預算，只是浪費民脂民膏。
陳清龍指出，過去民進黨一再主張廢除監察院，但拿到權力以後，卻毫無檢討、不思反省，怠於推動廢除監察院。民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴總統所提名的監委人選而改變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。