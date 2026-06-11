總統提名監委王榮璋任監院副院長 障盟肯定身障者出任高階政務官

本屆監察委員任期將屆，總統府今天提名包含監察院正副院長在內，共29名監委名單，其中4位具身障、社福相關背景，監察院副院長被提名人王榮璋本身為身障者，曾擔任身障盟2任秘書長、2屆立法委員，也是現任監察委員。身障盟秘書長洪心平說，肯定總統看見身障者需求，提名身障者出線，將為目前為止身障者擔任「最高階政務官」，有助今年底身障權利公約（CRPD）國際審查。

總統府所提監委名單中，社福界相關人士共4人，除王榮璋外，還包括衛福部前政務次長、現任展翅協會副理事長李麗芬，社福總盟秘書長、智障者家長總會前秘書長孫一信，及現任智障者家長總會秘書長林惠芳，且王榮璋、孫一信及林惠芳，未來將兼任人權會委員。洪心平指出，李麗芬對社政、身障議題掌握度深，孫一信、林惠芳二人也長期在身障領域投入，盼他們順利就任。

洪心平指出，在聯合國各項人權公約中，身障權利公約議題最為複雜，因我國尚未加入聯合國，無法得到第一手違反人權案件處理方式，盼熟心身障議題者加入人權會，讓人權會成為國家人權議題諮詢單位，當國內發生身障人權案件時，適度表態並提供意見書，針對身障案件多元性及個別化現況，提出可信服的諮詢意見，「這對人權發展將有所助益。」

王榮璋為小兒麻痺患者，曾任障盟秘書長、立法委員及監察委員，日前任內爆出乘公務車理髮疑雲。洪心平指出，王榮璋在立委任內推動國民年金制度，並將CRPD國內法化，除本身身障者身分外，對身障議題的專業度有目共睹，操守不曾遭遇質疑，至於公務車使用一案，實情與監院內部用車規範有關，希望立法院讓社福界具實質表現委員順利就任，別只看黨派，不看實際作為。