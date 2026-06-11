影／沈伯洋評OK繃式治理城市 蔣萬安：北市率先全國推出育兒減少工時

台北市長蔣萬安上午出席「115年度AI領航 智造安穩觀摩會」，會前針對民進黨台北市長參選人沈伯洋談到育兒減少工時計畫等政策，說北市府缺少完善配套措施，像「OK繃式」治理城市。蔣萬安表示台北市府是率先全國推出育兒減少工時政策。

台北市長蔣萬安強調不管是第1年兌現承諾，讓非常困難的大巨蛋完工啟用，舉辦賽事後來也舉辦演唱會，讓捷運六線齊發，2.0持續推進，同時克服各項艱困的挑戰，成功爭取輝達海外總部落腳台北，也首創全國之先，推出包括生生喝鮮奶、營養午餐免費，還有包括育兒家庭減工時不減薪，以及第二胎孩子公托、準公托全面免費的政策。台北市政府不只是獲得國內各個媒體民調、城市評比史上最好的成績，更獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的新加坡李光耀城市獎特別獎的殊榮，這也是全台灣第1個城市獲得這個獎項，這個禮拜天將率團飛往新加坡領獎。

蔣萬安被問內政部是否跟市府討論「新青安2.0」？蔣萬安說北市推出幸福住宅後，中央也願意跟進推出婚育宅，北市願意分享推動經驗，跟中央一起交流，把政策做更好。希望中央在額度設定上，要考量各縣市房價差異，才能真正照顧市民權益。針對沈伯洋說如果當選上任之後，最想拜訪的城市是北京，蔣萬安也反酸「不是說跟對岸有任何的接觸跟交流，就是滲透的破口嗎？」。

台北市長蔣萬安（前左三）上午出席「115年度AI領航 智造安穩觀摩會」，了解如何運用AI減少工安意外發生。記者蘇健忠／攝影