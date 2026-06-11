總統府提名新監委 許宇甄：民進黨廢監院從口號變成空話

總統府今天早上召開「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」副總統蕭美琴懇請立法院，能克盡憲法忠誠義務。國民黨立委許宇甄表示，民進黨執政後，廢監院從口號變成空話。

許宇甄說，賴清德總統今日提名新任監察委員，再次凸顯民進黨長期以來最大的政治矛盾。民進黨過去數十年主張廢除監察院，批評監察院缺乏民意基礎、功能不彰，甚至淪為政治酬庸機構，現任高雄市長陳其邁擔任立委時，更曾以「姦委」諷刺監察委員制度。

許宇甄表示，從前總統蔡英文到現在賴總統，不但沒有推動廢除監察院，反而一次又一次提滿監察委員，當年痛批的制度，如今卻成為自己掌握的人事權力。

許宇甄表示，如果監察院真的沒有存在價值，民進黨就應提出修憲廢除，在修憲之前，應該凍結提名，不該一邊高喊廢除，一邊繼續酬庸提滿人選。賴總統不要只會嘴巴喊改革，實際卻享受著提名權力，這正是人民對賴總統、對民進黨最失望的地方。