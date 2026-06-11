吳志中：台以共同面對挑戰 淬鍊兩國韌性與力量

外交部政務次長吳志中出席「以色列78週年國慶酒會」時表示，台以共同面對許多挑戰，包括疫情到區域安全情勢升溫，淬鍊兩國韌性與力量；以色列代表游瑪雅說，駐台3年感謝台灣讓她有如家的感覺。

外交部上午發布新聞稿指出，吳志中10日晚間代表外交部應邀出席由駐台北以色列經濟文化辦事處舉辦的「以色列78週年國慶酒會」，外交部長林佳龍夫人廖婉如也特別到場祝賀。

吳志中表示，台灣與以色列近年在經貿、科技、創新及人員交流等領域合作成果豐碩，兩國關係持續深化，包括台灣在半導體產業的領先優勢可結合以色列雄厚的創新能量，為雙方創造更多合作空間。

吳志中指出，過去幾年，台以共同面對許多前所未有的挑戰，從COVID-19疫情對全球的衝擊，到區域安全情勢持續升高的壓力。然而，正是這些困難與考驗，淬鍊了兩國的韌性與力量，也讓台灣與以色列在逆境中持續成長、攜手前行，結交更多志同道合的朋友。

吳志中也感謝即將離任的游瑪雅（Maya Yaron）駐台3年期間積極深化雙邊實質合作關係的努力與貢獻；同時歡迎候任代表卓以洛（Israel Strulov），期許台以關係未來再創新頁。

游瑪雅致詞時感謝台灣在以色列面臨挑戰與困難之際所展現的真誠關懷與實質支持，彰顯兩國深厚友誼；台以共享民主、自由等核心價值，近年來雙方在創新科技、經貿、文化、教育及學術等領域交流成果豐碩，並透過「InnoVEX 2026」新創展及「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台持續深化合作。

游瑪雅說，回顧3年前以色列旅客來台人數僅約400人，至去年已突破1萬人次，充分展現兩國民間交流日益熱絡。游瑪雅並感謝台灣讓她有如家的感覺，未來無論身在何處，都將持續支持台以關係發展，促進兩國友誼與合作。