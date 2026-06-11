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陳永興：超越黨派 以超然立場發揮監院功能

中央社／ 台北11日電

總統賴清德今天提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長。陳永興表示，深感責任重大，他很希望和所有監委改善政府廉能、減少公務員貪腐。他也承諾，絕對超越黨派、以超然立場發揮監察院應有功能。

現任監察委員任期7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職。副總統蕭美琴今天宣布29名監委提名名單並表示，總統賴清德提名陳永興擔任監察院長並兼任國家人權委員會主委，另提名現任監察委員王榮璋為監察院副院長。總統府今天就會將提名咨文送交立法院。

陳永興致詞指出，他們被提名出任監察委員、副院長或院長，深感責任重大。監察院應是追求公平正義的機構，也是保障人權的單位，他很希望能和所有委員一起努力，提升監察院功能，確實改善政府廉能、減少公務員貪腐，也徹底落實國民人權保障，照顧弱勢權益，並接軌國際人權潮流。

陳永興說，謝謝賴總統信任並託付這樣的責任，他要向全民承諾，絕對超越黨派、以超然立場發揮監察院應有功能，促進台灣社會公益，保障所有國民人權，回應人民期待。

蕭副總統致詞表示，這次提名名單陣容堅強，監察委員應具備優秀專業素養，才能糾正、彈劾違失個案。這次被提名人專業領域包括外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛、資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。

蕭副總統說，促進及保障人權是民主治理核心，被提名人中有人長期與原住民族人、勞工、身心障礙者與兒少族群並肩同行，爭取更好生活與發展，更協助政府致力還原歷史真相、促進轉型正義，都是具有堅定行動力、努力不懈的人權工作者。

蕭副總統表示，為深化在地連結，這次也納入用台語詩歌、本土文學刻畫民眾日常與書寫土地記憶的文化人，更從南到北延攬在地方耕耘多年並熟知社會動脈的直轄市副市長、資深民代，將以最接地氣視角為人民發聲，敦促政府進步。

蕭副總統指出，面對地緣政治挑戰，未來監察院不只要專業調查、理性監督，更要具備凝聚社會信任的堅韌力量，這份力量來自與這片土地與人群的深刻連結，以及協助政府良善治理的核心使命。當民眾對國家制度有信心，台灣就能團結同心、穩步向前行。期待全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，在就任新職後展現嶄新氣象。

根據總統府提供資料，陳永興學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長。也曾發起228公義和平運動，投身總統直選憲改工程；另也推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，是台灣民主公義和人權保障的重要推手。

總統府說，王榮璋是現任監察委員兼人權委員，致力身障者平權，監督政府落實相關國際公約，並長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作；另也曾任2屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。

監院 蕭美琴 王榮璋 監委

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