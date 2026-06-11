早知廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨：人事同意權仍尊重黨團自主

副總統蕭美琴今早主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布最新一屆監委名單，當中可見國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。國民黨表示，事前就已知謝政達和廖婉汝會獲提名，但立院行使監委同意權時，仍尊重立院黨團自主。

最新一屆監委提名名單包括，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

但具有藍營背景的廖婉汝、謝政達上榜，已引起藍營內部討論。據國民黨「違反黨紀處分規程」第17條，「黨員未經本黨事前書面同意，接受非本黨執政之政府延攬為政務官者，得處以停止黨權以上之處分」。

不過，國民黨發言人江怡臻說，國民黨中央之前就已經知道謝政達和廖婉汝，會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。

國民黨立委吳宗憲則表示，會實質審查，重點應該是有沒有心為國家做事，希望監委不分黨派為國家做事。