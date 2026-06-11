快訊

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

NBA總冠軍賽Live／尼克第四節瘋狂反攻！落後馬刺縮小至個位數

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴上午主持第七屆監察院正副院長及監察委員被提名人介紹記者會，監察院長被提名人陳永興、監察院副院長被提名人王榮璋。 記者張文馨／攝影
副總統蕭美琴上午主持第七屆監察院正副院長及監察委員被提名人介紹記者會，監察院長被提名人陳永興、監察院副院長被提名人王榮璋。 記者張文馨／攝影

副總統蕭美琴上午在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，面對在野黨批評這是政治分贓，蕭美琴說，監察院是重要憲政機關，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監察委員；這次覓才的過程中，總統府函請所有政黨和專意團體來推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配。」

蕭美琴說，正是因為監察委員獨立行使職權，所以並沒有特別要透過政黨協商，來做提名或者是分配。

民進黨雖然執政握有提名權，但並未掌握立法院多數，監察委員被提名後，仍需要獲得立法院同意才能出任。

蕭美琴表示，懇請立法院能恪盡憲法忠誠的義務，來以客觀的角度來審視這次所有的被提名人；總統府秘書長潘孟安接下來也會帶著全體監察委員被提名人，到立法院來與行使人事同意權的立委交換意見，希望能爭取立院支持。

蕭美琴說，她對所有被提名人深具信心，也期盼立法院能給予最大支持。

監察院院長被提名人陳永興在致詞時表示，深感責任重大，監察院應該是追求公平正義的機構，也是保障人權的單位；希望能和所有委員一起努力提升監院功能，確實改善政府廉能，減少公務人員貪腐，落實人權保障和照顧弱勢權益。

陳永興說，謝謝總統的信任與托付，向全民承諾，絕對會超越黨派，以超然立場發揮監察院的功能，促進台灣社會的公義，保障國民人權，並回應國民期待。

蕭美琴 監委 監察院

延伸閱讀

總統府提名陳永興、王榮璋任監院正副院長 李鴻鈞將卸任

新屆監委人事名單曝光 林沛祥：國民黨團將與黨中央討論定案

總統提名陳永興任監察院長 盼打造人民的監察院

監委提名公布 總統府10時召開記者會

相關新聞

蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

副總統蕭美琴上午在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，面對在野黨批評這是政治分贓，蕭美琴說，監察院是重要憲政機關，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監察委員；這次覓才的過程中，總統府函請所有政黨和專意團體來推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配。」

副將跳槽？ 台南市副市長趙卿惠獲提名監委 黃偉哲回應了

台南市副市長趙卿惠今獲總統賴清德提名擔任監察委員，台南市長黃偉哲今受訪時表達誠摯祝賀，同時也說這份提名不僅是對副市長趙卿惠個人能力的肯定，也代表總統與台南市民對其過去政績的認同；若立法院審議確認通過，市府仍會確保「市政不停擺」。

新屆監委人事名單曝光 林沛祥：國民黨團將與黨中央討論定案

副總統蕭美琴今天早上將主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，並公布最新一屆監委提名名單。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人事議題在討論階段，應先把事情談清楚，而此事涉及黨整體立場，國民黨團會秉持負責任的態度，先討論、再定案，經過與黨中央充分交換意見，能夠提符合黨整體利益、社會期待的方案。

立委提羈押事由刪「串供證」 法務部：影響毒品、打詐肅清追查

立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，立委推刑事訴訟法修正案，擬刪勾串羈押事由，引起各界討論。法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。

鄭麗文明拜訪美議員、智庫 未表態是否見白宮國安會官員

國民黨主席鄭麗文6月10日拜訪美國參眾議員，明天繼續拜訪國會行程，計畫下午訪問華府智庫。至於是否訪問艾森豪行政辦公大樓拜會國安會官員，鄭麗文接受金融時報專訪時表示，無法對外表態。

新青安2.0要上路 蔣萬安籲中央「額度設定」考量這件事

「新青安1.0」將在今年7月底屆滿，財政部對接續推出的「新青安2.0」已研擬完成。台北市長蔣萬安上午受訪指出，我們也希望中央在額度設定上，可以考量各縣市房價的差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。