蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

副總統蕭美琴上午在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，面對在野黨批評這是政治分贓，蕭美琴說，監察院是重要憲政機關，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監察委員；這次覓才的過程中，總統府函請所有政黨和專意團體來推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配。」

蕭美琴說，正是因為監察委員獨立行使職權，所以並沒有特別要透過政黨協商，來做提名或者是分配。

民進黨雖然執政握有提名權，但並未掌握立法院多數，監察委員被提名後，仍需要獲得立法院同意才能出任。

蕭美琴表示，懇請立法院能恪盡憲法忠誠的義務，來以客觀的角度來審視這次所有的被提名人；總統府秘書長潘孟安接下來也會帶著全體監察委員被提名人，到立法院來與行使人事同意權的立委交換意見，希望能爭取立院支持。

蕭美琴說，她對所有被提名人深具信心，也期盼立法院能給予最大支持。

監察院院長被提名人陳永興在致詞時表示，深感責任重大，監察院應該是追求公平正義的機構，也是保障人權的單位；希望能和所有委員一起努力提升監院功能，確實改善政府廉能，減少公務人員貪腐，落實人權保障和照顧弱勢權益。

陳永興說，謝謝總統的信任與托付，向全民承諾，絕對會超越黨派，以超然立場發揮監察院的功能，促進台灣社會的公義，保障國民人權，並回應國民期待。