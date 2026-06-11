副將跳槽？ 台南市副市長趙卿惠獲提名監委 黃偉哲回應了

台南市副市長趙卿惠今獲總統賴清德提名擔任監察委員，台南市長黃偉哲今受訪時表達誠摯祝賀，同時也說這份提名不僅是對副市長趙卿惠個人能力的肯定，也代表總統與台南市民對其過去政績的認同；若立法院審議確認通過，市府仍會確保「市政不停擺」。

黃偉哲表示，立法院在審查提名案時，希望能以「用人唯才」為首要考量，避免不必要的政治角力，而目前提名案尚待立法院審議通過，針對外界關注的副市長接任人選，目前仍屬假設性問題，不過一旦程序完備，市府團隊將會積極展開接任人選的徵詢與評估。

黃偉哲強調，目前市政任期大約還剩下180天，在這個關鍵階段，市府首要任務是確保「市政不停擺」，因此，無論接任人選是採取內部擢升或外部延攬，最終目標都是要達成人事與政務的「無縫接軌」，讓各項建設與服務能穩定延續，不負市民期待。

據了解，出身媒體界的趙卿惠，在賴清德總統擔任台南市長期間，被延攬進南市府任職新聞及國際關係處處長，後轉任研考會主委，後在黃偉哲擔任市長期間接任副市長一職，成為台南市第2位女性副市長。