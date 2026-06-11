新屆監委人事名單曝光 林沛祥：國民黨團將與黨中央討論定案

副總統蕭美琴今天早上將主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，並公布最新一屆監委提名名單。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人事議題在討論階段，應先把事情談清楚，而此事涉及黨整體立場，國民黨團會秉持負責任的態度，先討論、再定案，經過與黨中央充分交換意見，能夠提符合黨整體利益、社會期待的方案。

總統府今公布新一屆監委提名名單包含：陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

林沛祥表示，他認為，監察院人事議題目前還在討論階段，而現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。

林沛祥表示，畢竟這涉及黨的整體立場、國會運作以及未來政策方向，不是任何一個人拍板就算數。國民黨是有制度的政黨，後續還是要回到黨團大會充分討論，也要和黨中央進行完整溝通與協調，凝聚共識之後再對外說明。

林沛祥指出，政治不是搶答比賽，更不是誰聲音大誰贏。重大決定如果今天一個意見、明天一個說法，只會讓外界看得霧煞煞。

林沛祥強調，國民黨團會秉持負責任的態度，先討論、再定案；先溝通、再表態。相信經過黨團與黨中央充分交換意見後，一定能夠提出最符合黨整體利益、也最符合社會期待的方案。