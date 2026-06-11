立委提羈押事由刪「串供證」 法務部：影響毒品、打詐肅清追查

副總統蕭美琴上午在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，面對在野黨批評這是政治分贓，蕭美琴說，監察院是重要憲政機關，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監察委員；這次覓才的過程中，總統府函請所有政黨和專意團體來推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配。」

2026-06-11 11:12