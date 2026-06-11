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鄭麗文明拜訪美議員、智庫 未表態是否見白宮國安會官員
國民黨主席鄭麗文6月10日拜訪美國參眾議員，明天繼續拜訪國會行程，計畫下午訪問華府智庫。至於是否訪問艾森豪行政辦公大樓拜會國安會官員，鄭麗文接受金融時報專訪時表示，無法對外表態。
鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。
據了解，鄭麗文計畫11日繼續訪問國會行程，再拜訪三位國會議員，中午與美國學者餐敘；鄭麗文下午分別訪問華府智庫史汀生中心（Stimson Center），以及美國優先政策研究所（America First Policy Institute），晚間參加大華府地區僑團所舉辦的僑宴。
金融時報專訪鄭麗文後，報導指出，鄭麗文擬在華府與國安會官員見面，對於是否將訪問國安會，鄭麗文9日受訪時表示，不能對外表態。媒體10日下午在華府艾森豪行政辦公大樓出入口等候多時，並未見鄭麗文現身。
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