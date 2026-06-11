快訊

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

NBA總冠軍賽Live／尼克第四節瘋狂反攻！落後馬刺縮小至個位數

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文明拜訪美議員、智庫 未表態是否見白宮國安會官員

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。圖為鄭麗文搭乘美國國會地鐵。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。圖為鄭麗文搭乘美國國會地鐵。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文6月10日拜訪美國參眾議員，明天繼續拜訪國會行程，計畫下午訪問華府智庫。至於是否訪問艾森豪行政辦公大樓拜會國安會官員，鄭麗文接受金融時報專訪時表示，無法對外表態。

鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。

據了解，鄭麗文計畫11日繼續訪問國會行程，再拜訪三位國會議員，中午與美國學者餐敘；鄭麗文下午分別訪問華府智庫史汀生中心（Stimson Center），以及美國優先政策研究所（America First Policy Institute），晚間參加大華府地區僑團所舉辦的僑宴。

金融時報專訪鄭麗文後，報導指出，鄭麗文擬在華府與國安會官員見面，對於是否將訪問國安會，鄭麗文9日受訪時表示，不能對外表態。媒體10日下午在華府艾森豪行政辦公大樓出入口等候多時，並未見鄭麗文現身。

金融時報日前專訪鄭麗文，並報導指出，國民黨主席鄭麗文擬在華府與國安會官員見面，對於是否將訪問國安會，鄭麗文9日受訪時表示，不能對外表態。本報記者10日下午於艾森豪行政辦公大樓的出入口等候多時，但並未見到鄭麗文現身。圖為艾森豪行政辦公大樓出入口。記者陳熙文／攝影
金融時報日前專訪鄭麗文，並報導指出，國民黨主席鄭麗文擬在華府與國安會官員見面，對於是否將訪問國安會，鄭麗文9日受訪時表示，不能對外表態。本報記者10日下午於艾森豪行政辦公大樓的出入口等候多時，但並未見到鄭麗文現身。圖為艾森豪行政辦公大樓出入口。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文10日拜會美國聯邦參眾議員。記者陳熙文／攝影

鄭麗文 國安會 共和黨 華府

延伸閱讀

拜會美議員 鄭麗文：交流聚焦軍購、能源等議題

華府拜會五美國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義

鄭麗文抵華府 將拜訪國安官員

綠營酸鄭麗文訪美「碰壁」 林沛祥：沒看過賴總統去過華府

相關新聞

蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

副總統蕭美琴上午在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，面對在野黨批評這是政治分贓，蕭美琴說，監察院是重要憲政機關，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監察委員；這次覓才的過程中，總統府函請所有政黨和專意團體來推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配。」

副將跳槽？ 台南市副市長趙卿惠獲提名監委 黃偉哲回應了

台南市副市長趙卿惠今獲總統賴清德提名擔任監察委員，台南市長黃偉哲今受訪時表達誠摯祝賀，同時也說這份提名不僅是對副市長趙卿惠個人能力的肯定，也代表總統與台南市民對其過去政績的認同；若立法院審議確認通過，市府仍會確保「市政不停擺」。

新屆監委人事名單曝光 林沛祥：國民黨團將與黨中央討論定案

副總統蕭美琴今天早上將主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，並公布最新一屆監委提名名單。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人事議題在討論階段，應先把事情談清楚，而此事涉及黨整體立場，國民黨團會秉持負責任的態度，先討論、再定案，經過與黨中央充分交換意見，能夠提符合黨整體利益、社會期待的方案。

立委提羈押事由刪「串供證」 法務部：影響毒品、打詐肅清追查

立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，立委推刑事訴訟法修正案，擬刪勾串羈押事由，引起各界討論。法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。

鄭麗文明拜訪美議員、智庫 未表態是否見白宮國安會官員

國民黨主席鄭麗文6月10日拜訪美國參眾議員，明天繼續拜訪國會行程，計畫下午訪問華府智庫。至於是否訪問艾森豪行政辦公大樓拜會國安會官員，鄭麗文接受金融時報專訪時表示，無法對外表態。

新青安2.0要上路 蔣萬安籲中央「額度設定」考量這件事

「新青安1.0」將在今年7月底屆滿，財政部對接續推出的「新青安2.0」已研擬完成。台北市長蔣萬安上午受訪指出，我們也希望中央在額度設定上，可以考量各縣市房價的差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。