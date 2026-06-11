總統提名陳永興任監察院長 盼打造人民的監察院

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委，盼打造人民的監察院。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。

現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職。蕭副總統上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」。

蕭副總統說，賴總統盼打造人民的監察院，有3個考量，首先是專業領域有廣度，全面發揮監察量能；人權守護有溫度，關照弱勢權益；在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。

另27名監委名單包括，台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw、台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、台灣展翅協會副理事長李麗芬、律師彭紹瑾、屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝、最高檢察署書記官長林麗瑩。

台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、台灣民主基金會副執行長李光章、中國文化大學法律學系教授邱駿彥、獲台灣環境保護終身成就獎的徐光蓉、前衛福部長邱泰源、律師莊勝榮、律師全聯會副理事長吳梓生、曾任國家文化總會副秘書長的王志誠。

長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復的IbanNokan、前新北市副市長謝政達、台灣師範大學副教授林佳範、不當黨產處理委員會專任委員許有為、台南市副市長趙卿惠。

現任監委張菊芳、陳景峻、葉宜津、林文程、賴鼎銘、賴振昌也獲提名。