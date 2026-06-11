少子化海嘯 陳菁徽催速過未來帳戶 轟衛福部怠惰

國民黨立委陳菁徽今天說，台灣今年面臨10萬新生兒保衛戰，5月出生數創歷史次低。在野黨推動台灣未來帳戶救少子化，昨天朝野協商，衛福部雙手一攤，表示不立法不修法，這個政策涉及百億公帑與兒少專戶機制，請政府勿再怠惰。

陳菁徽表示，如果要守住10萬人口保衛戰，每個月至少要維持8333名新生兒。昨天公布5月出生人口6832人，創下歷史次低；歷史新低是今年2月6523人。

陳菁徽指出，以目前的數字與趨勢來看，今年跌破10萬新生兒的最差劇本，台灣已經距離愈來愈近。許多專家學者都在觀察，擔憂出生人口會不會跌破10萬。在野黨多次警示少子化是國安危機，提出各國政策建議，請政府從善如流，例如台灣未來帳戶、每月生育津貼、解決年輕人居住問題。

陳菁徽表示，昨天立法院社福衛環委員會朝野黨團協商台灣未來帳戶特別條例草案，及台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案。衛福部雙手一攤，沒有準備具體對案，立法委員要立法，要修法，行政單位怠惰，表態不立法，不修法。整場協商衛福部一直跳針，稱這套制度是給政府錢，發放福利的給付行政，只要編列預算，不需另外立法，衛福部的說詞大錯特錯。

陳菁徽指出，這項政策涉及國庫每年數百億元的大筆公帑支出，更涉及國家要為全台灣每個新生兒建立個人金融專戶，一路到18 年的資金動用限制，還有監督機制，涉及人民的重大權利義務。

陳菁徽表示，這種規模的政策，怎麼可能不需要法律授權，這屬於法律保留原則的範疇，一定要透過正式立法保障法律穩定與永續。衛福部不要再拖了，再拖下去，就是年年討論9萬、8萬、7萬人口保衛戰了。