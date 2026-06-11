快訊

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

NBA總冠軍賽Live／尼克第四節瘋狂反攻！落後馬刺縮小至個位數

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府提名陳永興、王榮璋任監院正副院長 李鴻鈞將卸任

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴今天早上主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，最新一屆監委提名名單包含，陳永興為院長、王榮璋為副院長。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴今天早上主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，最新一屆監委提名名單包含，陳永興為院長、王榮璋為副院長。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今天早上主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，最新一屆監委提名名單包含，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

醫師陳永興被提名為監察院第7屆副院長。圖／聯合報資料照片
醫師陳永興被提名為監察院第7屆副院長。圖／聯合報資料照片

監察委員共29人，其中一人為院長、一人為副院長，一任六年，第六屆監察委員任期將在下月底屆滿。最新一批提名名單加入不少新的代表，現任監委僅王榮璋、林文程、陳景峻、葉宜津、賴振昌和賴鼎銘獲得提名。

蕭美琴逐一介紹每位被提名人，她說，最新一屆監委名單外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛以及資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。

蕭美琴指出，陳永興在學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長；陳永興曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，時為台灣民主公義和人權保障的重要推手。

此外，蕭美琴說，王榮璋現任監察委員兼人權委員，長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作;曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。監委任內致力身障者平權，監督政府落實相關國際公約，以深厚社福專業，為國家人權委員會制度化運作貢獻力量。

外界關注的監察院副院長李鴻鈞並未獲得此次提名。

依據憲法增修條文的規定，賴清德總統提名第7屆監察院的團隊，要咨請立法院同意；總統提名咨文會在今天送到立法院。

現任監委僅王榮璋，被提名為監察院第7屆副院長。記者林伯東／攝影
現任監委僅王榮璋，被提名為監察院第7屆副院長。記者林伯東／攝影

王榮璋 李鴻鈞 總統府

延伸閱讀

監委提名公布 總統府10時召開記者會

民進黨沒提名 邱世文今60歲生日宣布退黨參選雲林一選區議員

國民黨議員提名登記下午截止 嘉市長議員選戰藍白合布局受注目

綠提名終底定 鄭朝方選竹縣長 徐欣瑩酸奉旨提名

相關新聞

蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

副總統蕭美琴上午在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，面對在野黨批評這是政治分贓，蕭美琴說，監察院是重要憲政機關，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監察委員；這次覓才的過程中，總統府函請所有政黨和專意團體來推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配。」

副將跳槽？ 台南市副市長趙卿惠獲提名監委 黃偉哲回應了

台南市副市長趙卿惠今獲總統賴清德提名擔任監察委員，台南市長黃偉哲今受訪時表達誠摯祝賀，同時也說這份提名不僅是對副市長趙卿惠個人能力的肯定，也代表總統與台南市民對其過去政績的認同；若立法院審議確認通過，市府仍會確保「市政不停擺」。

新屆監委人事名單曝光 林沛祥：國民黨團將與黨中央討論定案

副總統蕭美琴今天早上將主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，並公布最新一屆監委提名名單。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人事議題在討論階段，應先把事情談清楚，而此事涉及黨整體立場，國民黨團會秉持負責任的態度，先討論、再定案，經過與黨中央充分交換意見，能夠提符合黨整體利益、社會期待的方案。

立委提羈押事由刪「串供證」 法務部：影響毒品、打詐肅清追查

立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，立委推刑事訴訟法修正案，擬刪勾串羈押事由，引起各界討論。法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。

鄭麗文明拜訪美議員、智庫 未表態是否見白宮國安會官員

國民黨主席鄭麗文6月10日拜訪美國參眾議員，明天繼續拜訪國會行程，計畫下午訪問華府智庫。至於是否訪問艾森豪行政辦公大樓拜會國安會官員，鄭麗文接受金融時報專訪時表示，無法對外表態。

新青安2.0要上路 蔣萬安籲中央「額度設定」考量這件事

「新青安1.0」將在今年7月底屆滿，財政部對接續推出的「新青安2.0」已研擬完成。台北市長蔣萬安上午受訪指出，我們也希望中央在額度設定上，可以考量各縣市房價的差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。