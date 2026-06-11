總統府提名陳永興、王榮璋任監院正副院長 李鴻鈞將卸任

副總統蕭美琴今天早上主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，最新一屆監委提名名單包含，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

醫師陳永興被提名為監察院第7屆副院長。圖／聯合報資料照片

監察委員共29人，其中一人為院長、一人為副院長，一任六年，第六屆監察委員任期將在下月底屆滿。最新一批提名名單加入不少新的代表，現任監委僅王榮璋、林文程、陳景峻、葉宜津、賴振昌和賴鼎銘獲得提名。

蕭美琴逐一介紹每位被提名人，她說，最新一屆監委名單外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛以及資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。

蕭美琴指出，陳永興在學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長；陳永興曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，時為台灣民主公義和人權保障的重要推手。

此外，蕭美琴說，王榮璋現任監察委員兼人權委員，長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作;曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。監委任內致力身障者平權，監督政府落實相關國際公約，以深厚社福專業，為國家人權委員會制度化運作貢獻力量。

外界關注的監察院副院長李鴻鈞並未獲得此次提名。

依據憲法增修條文的規定，賴清德總統提名第7屆監察院的團隊，要咨請立法院同意；總統提名咨文會在今天送到立法院。