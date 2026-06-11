拜會美議員 鄭麗文：交流聚焦軍購、能源等議題

國民黨主席鄭麗文訪問華府，今天拜會美國兩黨國會議員。鄭麗文表示，有議員關心台灣國防預算、軍購等議題，她向對方說明，國民黨重視對美軍購合作；另外，能源議題也是交流重點之一。至於是否拜會國安會，她則不願透露。

鄭麗文6月初展開訪美行程，昨天抵達華府後，今天拜會多名美國國會議員，包括共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨籍聯邦眾議員羅斯（John Rose）、佛萊希曼（Chuck Fleischmann），以及民主黨籍眾議員蘇歐茲（Thomas Suozzi）。鄭麗文一行人也搭乘美國國會小火車，往返不同國會大樓。

隨行的國民黨駐美代表秦日新會後受訪表示，拜會戴恩斯時，對方主要關心能源議題。

戴恩斯被視為美國總統川普（Donald Trump）盟友，曾於5月初率團訪中。

另外，台媒報導，鄭麗文一行人預計今天下午前往白宮西側的艾森豪行政辦公大樓拜會國安會官員。不過記者在艾森豪行政辦公大樓一處出入口守候多時，並未見到鄭麗文等人現身。

秦日新受訪表示，該時段有安排會面，但不能對外透露相關訊息。鄭麗文稍早接受媒體聯訪，被問到今天是否將拜會美國國安會時回應，「這個我們從來不能夠對外來表態」。

在不能對外公開的拜會結束後，秦日新指出，鄭麗文一行人接著拜會聯邦眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast），談了45分鐘左右，對方主要關心兩岸關係、美台關係及國防議題。

鄭麗文稍早向媒體表示，有議員關心國防預算、軍購議題，他們希望見到她本人，聽到本人說法，「這也是為什麼我一定要來國會的原因」。她希望讓他們知道國民黨真正的立場，「我們並不是反對美國的軍購…我們正是重視跟美國軍購的合作」，因此在民進黨政府提出1.25兆預算下，優先通過對美軍購的部分。

鄭麗文說，國民黨希望能夠符合國內立法程序正義、滿足財政紀律及避免可能的貪腐。她很珍惜這次和美國國會議員溝通的機會。

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，在立院卡關多時後，5月三讀通過版本中，預算上限僅匡列7800億元，並排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除。總統賴清德表示，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算因應。

此外，鄭麗文表示，美國國會議員關心的議題還包括能源、核能議題，他們對民進黨政府反核感到挫折，樂見國民黨對核能的支持，「我們也希望未來在這方面的科技跟能源的合作上面能夠更深化」。

針對核能議題，行政院3月底表示，政府對二次能源轉型目標不變，對核能態度也沒有變，就是要在核安無虞、核廢有解、以及有社會共識狀態下；現階段持續發展多元綠能及二次能源轉型。經濟部指出，會盡快完成核安檢查工作，預計最晚可以在2027年底送核安會審查；因核安是最大前提，會依照核安前提推動核二、核三再運轉計畫。