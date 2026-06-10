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吳志中接受歐洲媒體專訪 示警中國攻台影響全球

中央社／ 台北10日綜合外電報導

歐洲新聞台（Euronews）旗下網站今天刊出外交部政務次長吳志中專訪內容，他受訪表示，台灣可能讓大多數歐洲人感到很遙遠，但中國若掌控台灣將會損害全球利益。

歐洲新聞台旗下網站Euronews Next刊出吳志中接受專訪一文，他示警：「如果中國攻擊台灣，法國、歐洲、美國與日本都會受影響。台灣會陷入可怕的局面，你們也會。」

他強調了台灣對於全球經濟之重要性，「大約70%半導體、95%最先進晶片和100%用於人工智慧的晶片都在台灣製造」，且有大量貨櫃船航經台灣海峽。

吳志中表示：「你可以想像，中國若攻擊台灣，或甚至在台灣周邊實施封鎖，全球利益會受到怎樣的損害。」

吳志中更說，因此這個區域的穩定是「全球責任」。

他也認為，台灣對於國際夥伴的吸引力日漸增強，中國的焦慮就隨之加劇，「中國感覺到正在失去台灣，所以竭盡所能試圖奪取」。

吳志中提到：「我相信歐洲人開始意識到，我們不能讓中國來選擇自己的朋友。歐洲當然有權選擇自己的朋友，而選擇朋友並不一定意味著正式邦交。」

吳志中坦言要跟歐洲建立關係相當困難，「中國竭盡全力阻擋我們」。

他補充說：「台灣與歐洲有越來越多機會能低調商議事情…我們可以想出各種各樣的模式來試圖合作。」

吳志中強調，台灣有自己的軍隊和外交政策，「不需要宣布獨立」。

他還指出，「我們被迫維持一種非常艱難的平衡：一方面要捍衛我們的民主及生活方式，另一方面又不能過度挑釁中國」。

但吳志中並非要求歐洲為台灣而戰，而是尋求建立友誼而已。

吳志中 歐洲 外交部

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