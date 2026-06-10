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影／蕭美琴首度出訪友邦返台 分享親眼見證「榮邦計畫」之成果
副總統蕭美琴6日率團前往我國友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程，今天結束5天行程，搭乘華航班機自帛琉返台，於晚間9時34分抵達桃園國際機場，蕭美琴由國安人員陪同進入國賓門，並在機場發表談話。
蕭美琴表示，賴總統交付「帛榮專案」的三項任務，包括深化台灣與帛琉之間的情誼、協助推廣帛琉觀光，以及見證台帛榮邦外交推動成果，已全數完成。這是她第一次以副總統身分出訪邦交國，在帛琉惠恕仁總統用心安排下，讓她印象深刻。
她說這次收穫有三，首先「台帛兩國情誼」是跨越海洋的南島家人連結；第二是帛琉湛藍的海洋及陽光是不可錯過的美景；最後是見證台帛合作的許多成果，展現台灣奉獻國際的實力，同時也決定調查局將派員常駐帛琉，並捐贈無人機給帛國政府，以強化各項合作。
蕭美琴說，此行她也實地走訪我國援建的相關工程、國家醫院、我國駐帛琉技術團、示範農場和水產中心等地，共同見證台帛近年來在基礎建設、農漁業、醫療衛生等領域的榮邦成果。
蕭美琴指出，台灣的外交處境充滿挑戰，非常感謝帛琉政府及人民給予的溫暖與支持，如同賴總統說的，台灣人就是世界人，台灣人有權力走向世界，「我們不畏懼艱難，因為台灣人始終與人為善，願意為國際社會做出具體的貢獻」。
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