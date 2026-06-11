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賴總統：台灣始終與人為善 願為國際社會做具體貢獻

中央社／ 台北10日電

副總統蕭美琴日前率團訪問友邦帛琉，今天晚間返抵台灣。總統賴清德晚間在臉書發文表示，台灣始終與人為善，也始終願意為國際社會做出具體貢獻；讓世界看見民主台灣、韌性台灣，以及一個願為世界貢獻良善力量的台灣。

蕭副總統6日率團訪問帛琉，她晚間抵台後在桃園機場分享此行3個心得，包括台帛兩國的情誼，是跨越海洋的南島家人連結；帛琉的湛藍與陽光，是不可錯過的美景；見證台帛榮邦合作成果，展現台灣貢獻國際的實力。

賴總統晚間也轉貼蕭副總統臉書文章發文表示，「歡迎回家」，蕭副總統圓滿完成訪問友邦帛琉共和國的外交任務，平安返抵國門。

總統說，感謝帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）及帛琉政府一路以來的熱情款待與堅定支持，也要特別感謝在第一線的外交人員，以及這次隨行採訪的媒體朋友，因為有大家的專業與付出，台灣的聲音才能傳得更遠，台灣的善意也才能抵達更多地方。

總統指出，台灣始終與人為善，也始終願意為國際社會做出具體貢獻。面對世界局勢的變化，台灣會更加堅定、自信地走向世界，持續深化與國際夥伴的連結。

總統強調，台灣會繼續走出去，也會和世界一起前進。讓世界看見民主的台灣、韌性的台灣，以及一個願意為世界貢獻良善力量的台灣。

蕭美琴 帛琉 桃園機場

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