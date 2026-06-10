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帛琉行返國 蕭副總統：台灣人有權走向世界

中央社／ 桃園機場10日電

副總統蕭美琴6日啟程展開「帛榮專案」，今晚返抵國門發表談話表示，外交任務圓滿完成，台灣的外交處境充滿挑戰，但感謝帛琉政府及人民給的溫暖與支持，台灣人有權利走向世界。

副總統蕭美琴6日啟程展開為期5天4夜的「帛榮專案」，是上任後首次出訪友邦帛琉，她在今天晚間9時許搭機返抵桃園國際機場並發表談話。

蕭副總統表示，這一次總統賴清德交付的「帛榮專案」外交任務已經圓滿完成，這是她第一次以副總統的身分訪問邦交國帛琉，在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）以及帛琉政府的用心安排之下，這趟旅程讓她印象非常深刻。

蕭副總統提到，這次訪問的3項心得，第一就是台帛兩國情誼是跨越海洋的南島家人連結，這次訪團出訪受到惠恕仁和帛琉副總統歐宜樓（RaynoldOilouch）、帛琉各部會的首長，以及傳統領袖非常熱情的接待。帛琉人跟台灣人一樣溫暖好客，她深刻體會兩國人民之間如家人般親近，尤其是南島語族那種跨越語言的共同文化連結，讓她有一種熟悉、踏實感。

蕭副總統表示，第二是帛琉湛藍的海洋及陽光是不可錯過的美景，她要特別感謝惠恕仁親自安排，帶領訪團走訪帛琉著名的景點，透過訪團的眼睛及媒體鏡頭，將帛琉的美麗和溫暖傳遞給更多的國人；帛琉是地理位置上距離台灣最近的邦交國，從台灣每週有4班定期的航班飛往帛琉，而且不到4個小時，交通非常便利，她要大力推薦國人去帛琉體驗美麗，但是要記得防曬。

蕭副總統指出，第三是訪團見證了「台帛榮邦計畫」合作的許多成果，展現台灣貢獻國際社會的實力，這次的出訪也特別宣布調查局將派員常駐帛琉，並捐贈無人機以強化各項合作，也實地走訪台灣援建的相關工程、國家醫院，以及台灣駐帛琉技術團示範農場和水產中心等地，共同見證台帛近年來在基礎建設、農漁業、醫療、衛生等領域的榮邦成果。

蕭副總統表示，這些實質合作讓他們深信，兩國未來在既有非常堅實的基礎之上，持續深化各領域合作，也將促進兩國人民福祉以及國家發展。

蕭副總統指出，台灣的外交處境充滿挑戰，面對的壓力從來沒有少過，但是非常感謝帛琉政府及人民給的溫暖與支持，如同賴總統所說，台灣人就是世界人，而台灣人有權利走向世界，「我們不畏懼艱難，因為台灣人始終與人為善，願意為國際社會做出具體的貢獻」。

蕭副總統最後再次感謝帛琉政府給予這次出訪的支持及協助，以及隨行政要、訪團人員、醫療技術團等，尤其是派駐的帛琉大使館等各單位，在第一線為台帛關係、為台灣擴大國際空間以及貢獻世界所做的努力。

此外，蕭副總統下午也前往駐帛琉大使館，在大使陳剛毅陪同下視察辦公環境，並與駐館人員交流互動，感謝大家堅守崗位，持續為深化台帛邦誼作出貢獻。

結束大使館行程後，蕭副總統一行抵達帛琉國際機場，在帛琉副總統歐宜樓陪同下，接受警察儀隊列隊致敬，現場氣氛隆重溫馨，隨後搭機返回台灣。

帛琉 台灣人 蕭美琴

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