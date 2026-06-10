政院明將討論軍人保險條例 確保軍人育兒留停津貼「6+3」 權益

賴政府推動「台灣人口對策新戰略」，其中育兒留停津貼升級為「6+3」，行政院已在日前提出性別平等工作法、就業保險法修法，明天行政院會也將討論通過「軍人保險條例」修正草案，確保國軍官兵申請育兒留停津貼等權益。

總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，有6措施涉及12項法律須修正，行政院會日前通過勞動部擬具的「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，將現行8周產假延長至12周、7天陪產假延長為14天，且相關延長措施的薪資由政府負擔，以及將育兒留停6+3、育嬰假升級為育兒假等入法。

行政院明天將通過「軍人保險條例」部分條文修正草案，將育嬰留職停薪適用子女年齡延長到滿7歲止，並修正名稱為育兒留職停薪，配合修正相關津貼請領條件及名稱，並且增訂育兒留停「6+3」條款：撫育同一子女的雙親，均領滿6個月的育兒留停津貼時，軍人保險的被保險人，得各再請領3個月育兒留停津貼，合併最長可各請領9個月津貼。

政院方面表示，「軍人保險條例」部分條文修正草案是人口對策新戰略配套修法項目之一，後續各部會也會陸續提出修法送行政院會通過、轉立法院審議，希望明年全數上路。