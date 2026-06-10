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台灣人口對策新戰略修法 軍人育兒留停津貼「升級6+3」

中央社／ 台北10日電
台灣人口對策新戰略共18項措施，攸關育兒留停津貼升級為6+3部分，行政院已提出性別平等工作法、就保法修法，為求措施一致，行政院會將討論、通過「軍人保險條例」部分條文修正草案，確保國軍申請育兒留停津貼等權益。路透社
台灣人口對策新戰略共18項措施，攸關育兒留停津貼升級為6+3部分，行政院已提出性別平等工作法、就保法修法，為求措施一致，行政院會將討論、通過「軍人保險條例」部分條文修正草案，確保國軍申請育兒留停津貼等權益。路透社

台灣人口對策新戰略共18項措施，攸關育兒留停津貼升級為6+3部分，行政院已提出性別平等工作法、就保法修法，為求措施一致，行政院會明天也將討論、通過「軍人保險條例」部分條文修正草案，確保國軍申請育兒留停津貼等權益。

總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，盼打造安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5面向協助策略。

整體而言，人口對策新戰略共有6措施涉及12項法律須修正， 行政院會日前已經通過勞動部擬具的「性別平等工作法」部分條文修正草案及「就業保險法」部分條文修正草案，重點包含將現行8週產假延長至12週、7日陪產假延長為14日，且相關延長措施的薪資由政府負擔，以及將育兒留停6+3、育嬰假升級為育兒假等入法。

針對國軍育兒留停津貼升級為6+3部分，行政院會明天也將通過軍人保險條例部分條文修正草案，將育嬰留職停薪適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，並修正名稱為育兒留職停薪，配合修正相關津貼請領條件及名稱，且會增訂撫育同一子女的雙親，均領滿6個月的育兒留職停薪津貼時，保險的被保險人於育兒留職停薪期間，得各再請領3個月育兒留職停薪津貼，合併最長可各請領9個月津貼。

政院人士指出，「軍人保險條例」部分條文修正草案是人口對策新戰略配套修法項目之一，後續各部會也會陸續提出修法送行政院會通過、轉立法院審議，希望明年全數上路。

勞動部 育兒 行政院 國軍 人口對策

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