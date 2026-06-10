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退撫差額不追溯補發 銓敘部：循法制規範執行

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
圖為銓敘部。中央社
圖為銓敘部。中央社

退休公教人員近日陸續收到新版退休金審定函，不過，銓敘部遭指擅自曲解「公教人員退輔條例」，拒絕退還113、114年共24個月的溢扣退休金差額。銓敘部今天回應表示，是循法制規範執行，無擅自曲解法令情形。

銓敘部表示，「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條修正條文，於114年12月26日經總統令公布後，115年1月2日就通函中央暨地方各主管機關明確說明。退撫法修正條文自總統令公布後第3日生效，退休人員的退休(職)所得替代率，自法律修正生效日起，一律以退撫法所定112年度之標準認定，沒有追溯補發113年及114年退休金差額的問題。

銓敘部指出，由於此次退撫法第37條及第38條修法，條文中並沒有「指定生效日期」，也沒有同步修正第95條第3項「指定施行日期」，所以依照中央法規標準法第13條規定，自修正條文公布日起算至第3日生效。銓敘部是循法制規範執行，並無擅自曲解法令的情形；至於外界對於退撫法修正條文生效日期有不同法律見解，銓敘部均表示尊重。

銓敘部指出，目前已退休公務人員退休(職)所得替代率重審作業，大概辦理完畢並已交由各發放機關將重審處分及所得附表於6月底前送達退休人員，後續並據以辦理退休金發放作業，均是以前述法制規範為執行依據。

退休金 中央 銓敘部

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