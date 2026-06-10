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屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄涉及人事賄賂 遭監院彈劾

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
監察院外觀。聯合報系資料照
監察院外觀。聯合報系資料照

監察院今天表示，屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂，有重大違失，監察院通過監察委員蔡崇義、趙永清所提彈劾案。

監察院指出，傅民雄擔任屏東縣竹田鄉第18屆鄉長期間，對所屬清潔隊隊員具人事進用及核定之權限，辦理清潔隊隊員甄選時，對李姓、劉姓及施姓3人請託錄取清潔隊員職缺一事未主動知會政風機構，並延長原公告報名期間致李姓人士之子得以備妥體檢資料後順利報名，又收受賄款共20萬元，遭檢察官以違反貪汙治罪條例起訴在案，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。

監察院表示，傅民雄違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，除觸犯貪汙治罪條例而經檢察官起訴追究刑事責任外，另就行政違失責任上，已違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象。為整飭公務紀律，及落實「刑懲併行」之懲戒法制，提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

屏東 監院

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