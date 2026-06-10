蕭美琴出訪友邦行程將落幕 分享達成外交三大成果

副總統蕭美琴「帛榮專案」於帛琉當地時間10日上午與隨團記者茶敘，說明賴總統交付的三項任務，包括深化台灣與帛琉之間的情誼、協助推廣帛琉觀光，以及見證台帛榮邦外交推動成果，並分享此行的心得與收穫。

蕭美琴表示，此次接受賴清德總統的託付，代表台灣人民訪問帛琉，深感榮幸。她藉由此次媒體茶敘，向各位說明總統交付的三項任務，以及分享此行的心得與感想。

她說，總統交付的第一個任務是「深化台灣與帛琉之間的情誼」。訪問期間，總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自陪同參訪帛琉代表性景點與歷史遺跡；副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）更在訪團抵達當日赴機場接機，由於他同時兼任衛生部長，也親自向訪團介紹台帛在醫療領域的合作成果。

談及第二項任務「協助推廣帛琉觀光」，蕭美琴說，觀光產業是帛琉重要的產業之一，帛方也期待台灣能進一步協助推廣觀光。在惠恕仁總統的陪同與導覽下，再次見證了帛琉的美景，這幾天也持續與帛方交流，討論台灣旅客喜好的旅遊型態。

蕭美琴提到，近年來帛琉也受到中國將觀光「武器化」的影響，透過觀光人數加以脅迫，有時開放旅客進入、有時又限制或禁止前往，做各種不同形式的管控，讓帛琉的觀光人數出現較大的波動。不過，台灣觀光客一直都非常喜愛帛琉，近年來也有越來越多歐美國家的旅客前來旅遊。

蕭美琴表示，第三項任務則是「見證台帛邦誼長期努力的成果」。以道路建設為例，在帛琉北大島、貝里琉上都可以看見許多由台灣協助建置的基礎建設工程；當地四處可見中華民國與帛琉的國旗，也象徵雙方共同努力的成果。

蕭美琴說，除了基礎建設外，此行也見證技術團在帛琉的努力與貢獻，包括運用專業技術協助農業發展，以及投入教育、語言教學及資訊等領域，我國替代役亦在當地協助推動數位化，相關成果都讓帛琉人民感同身受。

她指出，台帛雙方往來以國家利益為優先，都在尋求最適合自身發展的面向，包括經濟、產業及全球影響力等。帛琉長期支持台灣參與國際組織，例如兼任衛生部長的歐宜樓副總統日前在聯合國大會相關辯論場合中，就積極為台灣的國際參與發聲。

她表示，台灣也希望透過與帛琉合作的旗艦計畫，向世界展現台灣的各項專業及能力，以及台灣能夠對國際社會的貢獻。除了外交及戰略利益之外，台帛還有人民之間的情感與交流。不僅有政府對政府（G2G）的合作計畫，她也見證許多台灣人民與帛琉的交流互動。

像是棒球的交流，目前帛琉棒球隊已是太平洋地區冠軍隊伍，當地人士也對台灣協助訓練表達感謝，認為對其棒球發展有所助益。如今其他國家也希望比照帛琉經驗，尋求台灣合作培訓。這些透過體育外交建立的交流成果，都是台灣民間力量共同參與的成果。