快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

2027年度總預算8月送審 賴總統：兩年度總預算同時審恐造成混亂

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片

賴清德總統兼民進黨主席10日於民進黨中執會表示，行政院已開始籌編2027年度總預算案，並預計於8月底前完成核定並送審；一旦明年度總預算案送達立法院，勢必出現「兩個年度總預算案」同時審議，恐造成資料交錯、審議混亂，盼立院盡速完成今年度總預算審查。

賴總統強調，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持。唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果。

賴總統說，令人遺憾的是，今年度中央政府總預算案，如今已進入6月，立法院的審議程序仍停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀。

他指出，總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度。受到影響的，不只是行政院，更是每一位期待國家持續進步的台灣人民。

他提到，像是現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期。然而中央已編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。

雖然預算還未完成通過，賴總統說，請行政院相關部會仍要恪守職責，持續協同地方政府，全力做好各項防汛整備工作；同時，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險。

賴總統表示，根據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。

他指出，立法院在野黨團持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。

賴總統再次呼籲立法院在野黨團，台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕。盡速完成今年度中央政府總預算案審議。唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。

賴清德 民進黨 行政院 立法院

延伸閱讀

賴總統再槓在野：不審預算 憲政史最荒謬

冷眼集／憲政僵局 賴政府始作俑者

影／總預算至今未過 總統賴清德：創中華民國憲政最荒謬情況

賴總統批今年總預算至今未過 莊瑞雄：在野要發展無人機又砍預算

相關新聞

退撫差額不追溯補發 銓敘部：循法制規範執行

退休公教人員近日陸續收到新版退休金審定函，不過，銓敘部遭指擅自曲解「公教人員退輔條例」，拒絕退還113、114年共24個月的溢扣退休金差額。銓敘部今天回應表示，是循法制規範執行，無擅自曲解法令情形。

影／全台大雨中南部水庫進帳 卓揆稱及時雨：盼落水庫不要落街道

受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，全台各地大雨不斷，行政院長卓榮泰今天說，這幾天的風雨對台灣而言是「及時雨」，中南部最近比較缺水，很多落在水庫區如曾文水庫、南化水庫水都有進帳，期盼落在水庫不要落在街道，感謝土地公保佑「風調雨順」。

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄涉及人事賄賂 遭監院彈劾

監察院今天表示，屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂，有重大違失，監察院通過監察委員蔡崇義、趙永清所提彈劾案。

美零關稅花生尚未進口本土花生價暴跌 張麗善：應有防範機制

一期作花生今年五月底開始採收，但剛開盤價格就應聲倒地，價跌三成，創十年新低，研判是因貿易商去年存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊。雲林縣長張麗善今天受訪表示，希望這時候不要壓低花生價格，如果真的有不肖業者希望要嚴格查察，另外，政府也應該刻不容緩防範因零關稅對農民造成衝擊。

幹盡壞事！彰化花壇鄉長霸凌清潔隊員又涉圖利 遭監院彈劾

監察院今天表示，彰化縣花壇鄉長顧勝敏恣意濫用懲戒權違法解僱部屬，構成職場霸凌；另涉嫌動用清潔隊行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，核有重大違失。監察院通過監察委員王幼玲、王美玉所提彈劾案。

拜會德國國會、柏林邦議會　盧秀燕：傳達台灣捍衛國家決心

台中市長盧秀燕訪歐，德國時間6月9日連跑3項重要行程，先後拜會德國柏林邦議會友台小組、德國國會友台小組，並與德國薩克森邦哥利茲縣（Görlitz）簽署國際交流合作備忘錄（MOU）。盧表示，有向德國友人傳達台灣堅守民主、自由與法治價值，堅定捍衛國家的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。