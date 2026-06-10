拜會德國國會、柏林邦議會　盧秀燕：傳達台灣捍衛國家決心

台中市長盧秀燕訪歐，德國時間6月9日連跑3項重要行程，先後拜會德國柏林邦議會友台小組、德國國會友台小組，並與德國薩克森邦哥利茲縣（Görlitz）簽署國際交流合作備忘錄（MOU）。盧表示，有向德國友人傳達台灣堅守民主、自由與法治價值，堅定捍衛國家的決心。

盧秀燕當天上午率團拜訪柏林邦議會友台小組「柏林－台北友好小組」，參訪議場並交流地方議會的運作與城市治理經驗，與共同主席歐瑪（Jian Omar）、呂德克（Tamara Lüdke）等議員會談。

盧秀燕表示，柏林能持續展現進步與活力，堅持民主、自由與包容價值，有賴議員長期努力與投入；台灣與德國相距9000多公里，但透過2件事情連結彼此，一是半導體，二是珍珠奶茶。

盧秀燕接著前往德國國會，友台小組主席徐德分（Till Steffen）等8名國會議員接待，雙方就全球產業發展趨勢、區域安全及國際合作等議題交換意見。

徐德分表示，此行比照去年11月接待前總統蔡英文的規格，由他親自導覽，也特別準備家鄉傳統手工起司招待，履行兩周前拜訪台中時的約定。盧秀燕感謝徐德分說到做到，這分起司就像是為家人準備一樣令人感動，也感謝德國國會長期支持台灣，期盼未來攜手合作，共同守護民主與自由價值。

訪團下午前往德國薩克森邦哥利茲縣，拜會縣長邁耶（Dr. Stephan Meyer），並簽署MOU。盧秀燕表示，台中市與哥利茲縣在產業發展上有許多共同特色，雙方都擁有完整的精密機械與智慧製造產業聚落，也積極推動能源轉型，未來可展開更密切合作。

盧秀燕引用唐代詩句「海內存知己，天涯若比鄰」，表達對雙方友誼，並與邁耶相約今年7月在台中再會；雖然兩地相隔遙遠，透過這分MOU，雙方將像兄弟姊妹一樣親近。

盧秀燕（左）與薩克森邦哥利茲縣長邁耶（右）簽署MOU。圖／台中市政府提供