不滿鄭麗文會習近平申請補助 王義川提案砍民主基金會1億預算遭保留

國民黨將黨主席鄭麗文訪問中國大陸的支出單據提報到台灣民主基金會申請補助，引發關注。外交部長林佳龍表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論。民進黨立委王義川提案刪除外交部補助民主基金會預算1億元，全案保留送協商處理。

立法院外交及國防委員會今天審查今年度外交部預算（包含公開及機密部分），其中，針對外交部補助民主基金會近2.5億元，王義川提案刪除1億元，他說，「跑去獨裁國家去見獨裁者，還舉行閉門會談」，這樣民主基金會還要補助嗎？

民主基金會執行長廖達琪說明，針對此案的單據還未核銷，因為這可能因涉及統獨活動疑義而違反章程，「有單據來一定是送董監事會處理，報給董事長（立法院長韓國瑜）和副董事長（林佳龍）知曉。」

廖達琪表示，依照現有章程，政黨補助款共3000萬元，按各政黨在立院席次分配，分別是國民黨1400萬元、民進黨1380萬元和民眾黨200萬元；王義川要刪除的1億元完全不影響政黨補助的3000萬元，反而是會影響民主基金會的重點工作，包含二軌外交和對外補助。

林佳龍說，見習近平一事的確社會有些爭論，建議王義川保留，讓韓國瑜主持朝野協商時處理。王義川隨即接受。