軍公教調薪全被通膨吃掉 吳宗憲：應隨同物價連動

立法院司法及司法法制委員會今天排審在野黨所提「軍公教人員待遇調整條例」草案。國民黨立委吳宗憲表示，當政府帶頭將薪資隨同物價連動的機制寫入法律，民間企業才會跟進，這就是經濟學上的「火車頭效應」。

吳宗憲表示，勞工有立法院三讀通過的「最低工資法」來保障最低薪資、排除政治喊價，這是國家法治的進步，同理，作為政府最大勞工的軍公教，薪資調整也應該用法律維護穩定機制，而不是掌權者高興才發的「恩給制」。

針對公務員薪資趕不上通膨，吳宗憲說，過去10年來，外食、房租、民生物資狂飆，但軍公教的薪資總共只調了14%，平均一年不到 1.5%，單看2021到2024年，CPI累計漲幅超過9%，軍公教卻只調薪8%。調薪幅度完全被通膨吃掉。

對於公務員缺額問題，吳宗憲指出，高普考報名人數短短4年慘跌三分之一，創10年新低，土木工程等關鍵技術類科連年錄取不足額；民國113年全國公職主動辭職高達3094人，5年內暴增40%。以宜蘭為例，公職缺額率高達 17.3%，基層1人當3人用；基層同仁在極端氣候下救災測量，推動行政還要承擔巨大的圖利、審計、陳情等法律責任風險。在「多做多錯」的恐懼與不成比例的待遇下，劣幣驅逐良幣，最終受害的還是全體國民的公共服務品質。

吳宗憲說，他向人事總處確立4大底線，法定定期檢討、基層代表入會、會議全面透明、行政院變更需附理由。