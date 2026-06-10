未來帳戶特別條例 立院協商朝野無共識

立法院衛環委員會今天協商未來帳戶特別條例等草案，民進黨立委林月琴質疑自存款與保障收益等設計將擴大世代貧富差距。國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委邱慧洳、民進黨立委范雲則爭執行政院不立法版本是否有違法律保留原則。

立法院社福及衛環委員會今天針對國民黨團、台灣民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」，及民進黨立法委員郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」進行黨團協商，並邀衛生福利部長石崇良列席。

會中國民黨立委王育敏、陳菁徽，民眾黨立委邱慧洳、劉書彬，及民進黨立委林月琴、王正旭都參與討論；不過郭國文並未出席。歷經1小時討論，朝野無法達成共識，會議主席、國民黨立委盧縣一宣布，後續依照立法院職權行使法相關規定處理。

根據國民黨、民眾黨所提草案，兒少未來帳戶除每年由中央主管機關撥入新台幣1萬元定額款項，在兒少滿12歲以前，民眾也可自行存入每年最多10萬元款項為自存款，兒少法定代理人的雇主，每年也可存入5萬元為企業贊助款。並要求，主管機關應提供自存款與企業贊助款免稅等獎勵。

此外，2份草案均要求，帳戶收益不得低於銀行2年定存收益，如有不足，由國庫補足。

對此石崇良表示，行政院所提「0到18歲成長津貼」跟現有草案差別在於，第一，沒有家長自存款設計，避免拉大貧富差距；第二，省去個別開戶的行政與後端管理成本；第三，草案中保障收益設計涉及政府補貼，在租稅公平上也有爭議，因此希望維持行政院所提成長津貼，避免擴大世代貧富落差。

但邱慧洳質疑，同樣是提存政策，為什麼政府推成長津貼就可以，立法委員提案就是加大貧富差距。

王正旭則認為，家長自存10萬元設計，對弱勢家庭真的是「看得到吃不到」，甚至變成政府要以稅金補貼有錢家庭。

林月琴表示，如果未來帳戶的錢是要舉債來辦，到底是在投資未來還是跟未來借錢；且先前已有學者提出，草案規劃恐會繼續維持、甚至是擴大貧富差距。

此外，陳菁徽、邱慧洳均以司法院釋字443號質疑，行政院推動成長津貼，卻認為不用立法，有違法律保留原則。范雲則認為，大法官在釋字614號中宣示，若沒有限制人民自由，僅為給付行政，即使不立法也無違反法律保留原則。

對此石崇良回應，成長津貼中，6到18歲每月有新台幣2500元進入兒少成長津貼專戶部分，屬行政給付，並沒有限縮人民權利。