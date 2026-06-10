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中選會副主委被提名人：若立院通過鞭刑公投原則同意 但仍有審查權責
對於國民黨立委擬提出鞭刑公投，中選會副主委被提名人沈淑妃今表示，外界認為鞭刑可能涉及違反人道，也可能增加國家後續醫療支出、付出健保等，她與中選會主委游盈隆「原則同意」的態度相同，基於公投法與中選會委員會組織法規定，縱使是立法院提出公投案，中選會依法仍有審查權責。
立法院內政委員會今天審查行政院函送3名中選會委員提名名單，包括沈淑妃及蔡維哲與黃謀信。
國民黨立委張智倫問及對鞭刑公投看法，沈淑妃表示，外界有提出有違人道的看法，也有人認為鞭刑後續還要送往治療，國家可能還要支出健保等經費。她認為，鞭刑除了有人道疑慮外，可能還是要考慮罪刑相當與平等原則。
針對中選會審查立法院交付公投案，沈淑妃指出，她與游盈隆「原則同意」的態度相同，但基於公投法與中選會委員會組織法規定，縱使是立法院提出公投案，中選會依法仍有審查權責。
沈淑妃指出，至於審查原則，公投效力是法律位階，不能牴觸憲法、與相當憲法位階的司法院解釋與憲法法庭裁判，因此立院提的全國性公投若明顯違反這三者，中選會本於依法行政與獨立的職權，這部份可能不應同意。至於其他部分如果並非明顯違憲，應可以尊重立法院決定。
主張提出鞭刑公投的國民黨立委洪孟楷則說，違憲與否由誰認定，以及法律是否有給予予中選會職責判定是否違憲。沈淑妃表示，是否違憲最終由憲法法庭認定，但所有行政機關受理申請案或作相關案件審查，本來應依法行政，機關審查時還是要先作出判斷。
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