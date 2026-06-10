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中選會副主委被提名人：若立院通過鞭刑公投原則同意 但仍有審查權責

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會上午審查行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃（圖）為委員並為副主委，請同意案。記者林伯東／攝影
立法院內政委員會上午審查行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃（圖）為委員並為副主委，請同意案。記者林伯東／攝影

對於國民黨立委擬提出鞭刑公投中選會副主委被提名人沈淑妃今表示，外界認為鞭刑可能涉及違反人道，也可能增加國家後續醫療支出、付出健保等，她與中選會主委游盈隆「原則同意」的態度相同，基於公投法與中選會委員會組織法規定，縱使是立法院提出公投案，中選會依法仍有審查權責。

立法院內政委員會今天審查行政院函送3名中選會委員提名名單，包括沈淑妃及蔡維哲與黃謀信。

國民黨立委張智倫問及對鞭刑公投看法，沈淑妃表示，外界有提出有違人道的看法，也有人認為鞭刑後續還要送往治療，國家可能還要支出健保等經費。她認為，鞭刑除了有人道疑慮外，可能還是要考慮罪刑相當與平等原則。

針對中選會審查立法院交付公投案，沈淑妃指出，她與游盈隆「原則同意」的態度相同，但基於公投法與中選會委員會組織法規定，縱使是立法院提出公投案，中選會依法仍有審查權責。

沈淑妃指出，至於審查原則，公投效力是法律位階，不能牴觸憲法、與相當憲法位階的司法院解釋與憲法法庭裁判，因此立院提的全國性公投若明顯違反這三者，中選會本於依法行政與獨立的職權，這部份可能不應同意。至於其他部分如果並非明顯違憲，應可以尊重立法院決定。

主張提出鞭刑公投的國民黨立委洪孟楷則說，違憲與否由誰認定，以及法律是否有給予予中選會職責判定是否違憲。沈淑妃表示，是否違憲最終由憲法法庭認定，但所有行政機關受理申請案或作相關案件審查，本來應依法行政，機關審查時還是要先作出判斷。

公投 中選會 游盈隆 鞭刑 國民黨

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