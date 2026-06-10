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南韓爆發「選票不足」 中選會副主委被提名人保證：台灣絕不會發生

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會副主委被提名人沈淑妃今表示，台灣不會發生南韓選票不足的事情。記者林伯東／攝影
中選會副主委被提名人沈淑妃今表示，台灣不會發生南韓選票不足的事情。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會今針對行政院補提名中選會委員被提名人沈淑妃、蔡維哲與黃謀信資格審查，朝野立委均引用日前南韓選舉發生的「選票不足」爭議，關切台灣選務制度的嚴謹性、不在籍投票的配套措施。沈淑妃表示，台灣不會發生這問題，也絕對不會發生選票不足的事情。蔡維哲則建議，可事前一個月前登記投票。

國民黨立委王鴻薇指出，南韓選舉出現嚴重的選票本數計算錯誤，卻有謠言將此行政瑕疵延伸為「中國介選」，甚至傳回台灣社群平台，造謠稱在野黨推動「不在籍投票」是為方便中共介選。沈淑妃表示，目前立法院提案的不在籍投票已排除海外部分，僅限台澎金馬，至於是否「境外勢力介選」仍要視個案。

針對南韓選務爭議，民進黨立委張宏陸與黃捷接連關切。沈淑妃強調，台灣絕對不會發生選票不足的事情，台灣制度是依據精確的「公民數」印製選票，而非南韓的預估制。

民進黨立委張雅琳則引用數據，指出南韓1萬4300個投票所中有50個選票用罄，主因是「事前投票」人數高於預期導致配票失靈。蔡維哲則說，南韓的錯誤在於「依預估投票率印票」，因此台灣若推動不在籍投票時應採「事前登記制」，讓選民提早一個月登記投票地，中選會據此精準準備100%的選票量。

民進黨立委吳琪銘則提到，南韓媒體對於選票不足的報導引發混亂，中選會未來應如何喝止不實指控。黃謀信則說，除了執法機關應嚴查假訊息外，中選會應具備「主動澄清」的行政功能，若發現涉及犯罪的錯假訊息，中選會應履行「積極告發義務」，向司法機關舉報，以維護選務工作的獨立性與公信力。

立法院內政委員會今針對行政院補提名中選會委員被提名人沈淑妃（右一）、蔡維哲（中）與黃謀信（左一）資格審查。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今針對行政院補提名中選會委員被提名人沈淑妃（右一）、蔡維哲（中）與黃謀信（左一）資格審查。記者張曼蘋／攝影

中選會 南韓 黃謀信 不在籍投票

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