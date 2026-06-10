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法務部政次兼中選會委員遭質疑 黃謀信：中立DNA沒人敢挑戰

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查行政院補提名3名中選會委員，其中法務部政務次長黃謀信被藍白質疑恐有角色衝突問題。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查行政院補提名3名中選會委員，其中法務部政務次長黃謀信被藍白質疑恐有角色衝突問題。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今審查行政院補提名3名中選會委員，其中法務部政務次長黃謀信被藍白質疑恐有角色衝突問題。黃謀信今多次強調，擔任檢察官30年，最核心價值就是獨立性，且法務部與中選會工作重疊之處就是「查察賄選」，中立、依法行政的DNA不會因為到中選會就不一樣。

目前中選會委員8人，行政院補提名中選會委員名單，沈淑妃為委員並為副主委、蔡維哲及黃謀信均為委員。立法院內政委員會今日審查行政院補提名3名中選會委員，分別是副主委被提名人沈淑妃，委員被提名人蔡維哲律師及法務部政次黃謀信。

民眾黨立委洪毓祥質疑，黃謀信擔任法務部政務次長，但中選會擁有獨立、超越黨派的中立性要求，現在擁有的政務官身分，與中選會獨立形象存在巨大矛盾，「以後任命該如何具體切割？」

黃謀信表示，他現在擔任法務部政務次長工作，法務部跟中選會工作重疊部分，就是「查察賄選」工作，相信「查察賄選」不管在哪個機關都是普世價值，「我今天到法務部要查察賄選，今天到中選會也是要查察賄選，甚至到任何一個機關都要查察賄選，我在法務部擔任查察賄選行政角色，並不會因為我到中選會就產生質變，我擔任30年的檢察官，最核心價值、最大的標準就是獨立性。」

洪毓祥追問，若黃謀信擔任中選會委員，有無可能有魄力辭去政務官工作？黃謀信則說，依中央選舉委員會組織法規定，中選會委員就是兼任，這是制度使然，只有主委、副主委是專任，其他委員都是無給職兼任，設計上就是兼任，這是法律明文規定。

不過，內政委員會召委、民進黨立委李柏毅則認為，不太同意在野認為法務部政次、檢察官出身的人會行政不中立。

黃謀信則強調，在30年檢察官生涯中，自認沒受到任何政治上壓力，包括該怎麼辦、不該怎麼辦案等，而他本身也不曾對下屬如此做，該怎麼辦就怎麼辦。

黃謀信說，公正性、獨立性、依法行政就是一生的指示跟他個人的要求，這個DNA不會因為今天到了中選會就變得不一樣，擔任中選會的委員，無論是法律規定也好，或是民眾期待也好，都是要求客觀中立性，「我非常有把握，沒有任何人敢來挑戰我的獨立跟客觀。」

黃謀信 中選會 法務部

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