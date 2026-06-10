惠恕仁：台帛一家人 在一起更強大

副總統蕭美琴今天在結束帛琉訪問前的答謝宴表示，此行見證台帛在醫療、教育、農漁業、數位發展及基礎建設等領域合作成果，並深化雙方南島文化連結。帛琉總統惠恕仁重申支持台灣參與國際組織，強調台帛一家人，「在一起會更強大」，應攜手促進太平洋地區和平與繁榮。

蕭副總統致詞感謝惠恕仁及行政團隊、國家議會，以及所有參與籌備的人員。她說，芋頭在帛琉及太平洋文化與日常生活占有特殊地位，她停留期間也品嚐不同版本的芋頭料理。特別邀請飯店廚師，以台灣帶來栽種的芋頭，製作一道台灣風味的佳餚，希望在今天豐富的菜色之外，也享用這道台灣風味的芋頭料理。

她表示，此行有機會親身體驗帛琉豐富的自然與文化資產，包括洛克群島南部潟湖著名景點、水道及鯊魚城，也前往歷史悠久的貝里琉州參訪，進一步感受帛琉壯麗景觀、深厚文化及人民展現的韌性精神。

她表示，她前往帛琉國會發表演說，並參與跨州道路工程相關活動，見證台灣與帛琉在農業、水產養殖、教育及數位發展等領域的合作成果。同時聽取長堤公園改善計畫及柯羅州公共建設簡報，了解雙方合作推動基礎建設的進展。

在醫療合作方面，她說，透過參訪帛琉國家醫院及聽取台灣醫療團隊簡報，看見台灣對帛琉公共衛生的貢獻。她並分享，在飯店周邊散步巧遇來自台灣、赴帛琉執行志願醫療任務的醫師，展現台灣民間力量投入國際合作與人道關懷的精神。

副總統表示，訪問期間除與政府官員交流外，也與不同領域人士討論雙方共享的南島語族及原住民族文化連結。這些交流反映出台帛夥伴關係穩固發展，也有助進一步深化合作，共同推動永續經濟成長，為人民創造更多機會。

惠恕仁致詞表示，希望蕭副總統未來再次訪問帛琉，3、4天行程不足以完全體驗帛琉魅力，盼有更多台灣旅客前來停留更長時間，深入認識帛琉。

他指出，蕭副總統在帛琉國會發表演說，再次展現台灣對帛琉的承諾，以及共同捍衛自由、民主與法治的決心。他並重申，台灣應參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，因為台灣有能力、也有意願對國際社會作出貢獻。

惠恕仁說，帛琉與台灣同樣歷經戰爭及疫情等挑戰，深知團結的重要性。他認同蕭副總統「在一起會更好」的理念，並表示「在一起會更強大」，強調台灣與帛琉同屬南島語族大家庭，應持續攜手維護太平洋地區的和平、穩定與繁榮。

惠恕仁也請蕭副總統代向總統賴清德致意，表達期待賴總統未來再次訪問帛琉，持續深化雙方友誼、夥伴關係與共同繁榮。