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關注身障兒權益 時代力量籲輪椅席正名為行動輔具席

中央社／ 台北10日電
時代力量上午於立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲大眾運輸中的「輪椅席」應更名，考量多元輔具需求，黨主席王婉諭表示，許多身心障礙孩童使用「推車」非輪椅，導致遭拒絕購買輪椅席，認為應該考量各種障礙需求。聯合報記者曾原信／攝影
時代力量上午於立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲大眾運輸中的「輪椅席」應更名，考量多元輔具需求，黨主席王婉諭表示，許多身心障礙孩童使用「推車」非輪椅，導致遭拒絕購買輪椅席，認為應該考量各種障礙需求。聯合報記者曾原信／攝影

時代力量黨主席王婉諭今天表示，身心障礙孩子年紀與身形特殊，須使用嬰兒推車作為移動輔具，但搭乘台鐵、參與藝文表演時卻碰壁，理由竟是「推車不是輪椅」。她呼籲「輪椅席」應正名為「行動輔具席」，並建立統一認證機制。

時代力量黨主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓、台灣身心障礙者自立生活聯盟副秘書長莊棋銘等人，今天在立法院群賢樓前，舉辦「無障礙標準各自為政？建立輔具認證機制，落實障礙平權」記者會。

王婉諭指出，因身心障礙的孩子年紀與身形特殊，必須使用嬰兒推車作為移動輔具，沒想到搭乘台鐵、參與藝文表演時處處碰壁，理由竟然只是「推車不是輪椅」。

王婉諭表示，「身心障礙者權益保障法」與聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」的核心精神，不只是「不歧視」與「無障礙」，更關鍵的是保障障礙者的「社會參與」，以及必須提供「合理調整」，若拒絕根據孩子真實狀況做出彈性調整，依CRPD定義就是一種最直接的歧視。

王婉諭指出，衛福部身為身心障礙者權益的主管機關，不應放任各部會各自為政，讓家長自行去面對各個單位的刁難，應主動會同交通部、文化部、體育部等相關目的事業主管機關，確實維護身障兒童近用大眾運輸工具、公共設施及參與各項公共活動的基本權益。

王婉諭提出三點具體訴求，第一，大眾運輸的無障礙規範必須全台一致，並落實第一線教育訓練。第二，公共展演空間應比照辦理，確保無障礙席次規範一致。第三，「輪椅席」應正名為「行動輔具席」，並建立統一認證機制。

莊棋銘指出，自己本身罹患罕見疾病「先天性成骨不全症」，身形與常人不同，當初要找到合身的「輪椅」非常不易，連衣物合身都困難，何況輔具。

莊棋銘表示，如果僅因為身心障礙兒童無法乘坐「輪椅」就被視為不能購買輪椅席，代表售票人員缺乏足夠的障礙意識與敏銳度。他呼籲，只要具有身心障礙證明、可以證明有輪椅座位需求者，無論使用的是輪椅、代步車、或是嬰兒車，都應被視為需求者予以支持。

時代力量 王婉諭

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