蕭副總統：透過太平洋島國論壇 展現台帛合作成果

副總統蕭美琴今天表示，台灣歷年均以發展夥伴（DevelopmentPartner）身分積極參與太平洋島國論壇（PIF），雖持續面臨中國打壓，但獲得理念相近國家支持。今年由帛琉主辦PIF，外交部正與主辦方及友好國家協調參與細節，將透過論壇展現台帛合作成果。

副總統蕭美琴6日啟程展開5天4夜的「帛榮專案」，預計今晚返抵國門。

2026年太平洋島國論壇（PIF）領袖會議8月30日至9月4日在帛琉舉行，蕭副總統上午與隨團媒體茶敘表示，台灣歷年來均積極參與PIF，並以「發展夥伴」（Development Partner）身分維持既有參與模式。

她說，台灣參與PIF的過程中持續面臨中國打壓，中方以各種方式企圖阻礙台灣參與，但台灣長期以來透過實際合作與具體貢獻，獲得許多理念相近國家的認同與支持。

她表示，包括美國在內的理念相近國家，持續在各種國際場合倡議台灣應有意義參與國際組織及平台。至於今年PIF參與細節，外交部仍持續與主辦國帛琉及其他理念相近國家協調中。

蕭副總統說，可以預期中國仍會以不同形式打壓台灣，企圖矮化或限縮台灣參與空間，但今年主辦國帛琉長期力挺台灣，並深信不論國家大小都應受到尊重。她指出，台灣與帛琉雖非地理上的大國，卻同樣堅持「國家再小也應該被尊重」的價值。

她表示，帛方近來持續強調「相互尊重」（MutualRespect）的理念，這也是台灣與邦交國發展關係的重要原則。台帛雙方以彼此尊重、互利共榮的方式深化合作，而這樣的精神也獲得帛琉高度認同。從帛琉總統惠恕仁近日多次公開發言，也可看出其強調小國主權與尊嚴應受到尊重的立場。

蕭副總統指出，帛琉長期承受來自外部的不當壓力，但仍持續在國際場合支持台灣參與。外交部也將透過PIF平台，向更多太平洋島國展現台灣與帛琉合作成果，讓雙邊合作成為區域發展的新亮點。

外交部次長葛葆萱表示，台灣於1992年加入PIF，並以（Taiwan/Republic of China）名義成為發展夥伴。中國近年持續試圖改變現狀、打壓台灣參與，但PIF現行架構並未改變。

葛葆萱說，台灣在PIF內擁有堅實支持力量，多數會員肯定台灣長年在太平洋地區推動的合作計畫與實質貢獻，相關成果深獲各國民眾支持，因此各方普遍支持台灣繼續留在PIF並發揮積極角色。