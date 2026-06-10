快訊

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

亞太棒球場掌摑中職工讀生惹眾怒 房仲男丟頭路還被判刑3月

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭副總統：透過太平洋島國論壇 展現台帛合作成果

中央社／ 帛琉科羅10日電
副總統蕭美琴（後中）「帛榮專案」，率團出訪帛琉行程最後一天，10日在下塌飯店舉辦答謝午宴，邀請帛琉各界人士齊聚，蕭副總統舉杯向出席來賓敬酒致意。中央社
副總統蕭美琴（後中）「帛榮專案」，率團出訪帛琉行程最後一天，10日在下塌飯店舉辦答謝午宴，邀請帛琉各界人士齊聚，蕭副總統舉杯向出席來賓敬酒致意。中央社

副總統蕭美琴今天表示，台灣歷年均以發展夥伴（DevelopmentPartner）身分積極參與太平洋島國論壇（PIF），雖持續面臨中國打壓，但獲得理念相近國家支持。今年由帛琉主辦PIF，外交部正與主辦方及友好國家協調參與細節，將透過論壇展現台帛合作成果。

副總統蕭美琴6日啟程展開5天4夜的「帛榮專案」，預計今晚返抵國門。

2026年太平洋島國論壇（PIF）領袖會議8月30日至9月4日在帛琉舉行，蕭副總統上午與隨團媒體茶敘表示，台灣歷年來均積極參與PIF，並以「發展夥伴」（Development Partner）身分維持既有參與模式。

她說，台灣參與PIF的過程中持續面臨中國打壓，中方以各種方式企圖阻礙台灣參與，但台灣長期以來透過實際合作與具體貢獻，獲得許多理念相近國家的認同與支持。

她表示，包括美國在內的理念相近國家，持續在各種國際場合倡議台灣應有意義參與國際組織及平台。至於今年PIF參與細節，外交部仍持續與主辦國帛琉及其他理念相近國家協調中。

蕭副總統說，可以預期中國仍會以不同形式打壓台灣，企圖矮化或限縮台灣參與空間，但今年主辦國帛琉長期力挺台灣，並深信不論國家大小都應受到尊重。她指出，台灣與帛琉雖非地理上的大國，卻同樣堅持「國家再小也應該被尊重」的價值。

她表示，帛方近來持續強調「相互尊重」（MutualRespect）的理念，這也是台灣與邦交國發展關係的重要原則。台帛雙方以彼此尊重、互利共榮的方式深化合作，而這樣的精神也獲得帛琉高度認同。從帛琉總統惠恕仁近日多次公開發言，也可看出其強調小國主權與尊嚴應受到尊重的立場。

蕭副總統指出，帛琉長期承受來自外部的不當壓力，但仍持續在國際場合支持台灣參與。外交部也將透過PIF平台，向更多太平洋島國展現台灣與帛琉合作成果，讓雙邊合作成為區域發展的新亮點。

外交部次長葛葆萱表示，台灣於1992年加入PIF，並以（Taiwan/Republic of China）名義成為發展夥伴。中國近年持續試圖改變現狀、打壓台灣參與，但PIF現行架構並未改變。

葛葆萱說，台灣在PIF內擁有堅實支持力量，多數會員肯定台灣長年在太平洋地區推動的合作計畫與實質貢獻，相關成果深獲各國民眾支持，因此各方普遍支持台灣繼續留在PIF並發揮積極角色。

蕭美琴 帛琉 PIF

延伸閱讀

副總統：台帛合作綿密 充分展現Taiwan Can Help

副總統：調查局將派員駐帛琉 強化打擊跨國犯罪合作

蕭副總統見證道路完工剪綵 盼台帛持續攜手合作

台帛合作 蕭美琴視察島嶼開發、參訪水產中心和醫院

相關新聞

再批立院卡預算 賴總統：梅雨、颱風季防洪治水百億元尚未審議

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，今年度中央政府總預算案，如今已進入六月，立法院的審議程序仍停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀令人遺憾；要再次呼籲立法院在野黨團，台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。

中選會副主委被提名人：若立院通過鞭刑公投原則同意 但仍有審查權責

對於國民黨立委擬提出鞭刑公投，中選會副主委被提名人沈淑妃今表示，外界認為鞭刑可能涉及違反人道，也可能增加國家後續醫療支出、付出健保等，她與中選會主委游盈隆「原則同意」的態度相同，基於公投法與中選會委員會組織法規定，縱使是立法院提出公投案，中選會依法仍有審查權責。

南韓爆發「選票不足」 中選會副主委被提名人保證：台灣絕不會發生

立法院內政委員會今針對行政院補提名中選會委員被提名人沈淑妃、蔡維哲與黃謀信資格審查，朝野立委均引用日前南韓選舉發生的「選票不足」爭議，關切台灣選務制度的嚴謹性、不在籍投票的配套措施。沈淑妃表示，台灣不會發生這問題，也絕對不會發生選票不足的事情。蔡維哲則建議，可事前一個月前登記投票。

批民進黨放任毒駕惡化 黃國昌要求民眾黨團加速修法重罰遏止

民眾黨今日召開中央委員會，會中討論近期接連發生重大毒駕案件釀成民眾與警察傷亡、威脅公共安全。黨主席黃國昌表示，毒駕是危害國人生命安全的重大治安問題，民進黨政府卻長期消極怠惰、放任問題持續惡化，直到悲劇一再發生、社會怒火沸騰後，才倉促喊出要嚴懲毒駕，實在無能至極。

法務部政次兼中選會委員遭質疑 黃謀信：中立DNA沒人敢挑戰

立法院內政委員會今審查行政院補提名3名中選會委員，其中法務部政務次長黃謀信被藍白質疑恐有角色衝突問題。黃謀信今多次強調，擔任檢察官30年，最核心價值就是獨立性，且法務部與中選會工作重疊之處就是「查察賄選」，中立、依法行政的DNA不會因為到中選會就不一樣。

台灣站上世界AI頂端「靠的不是別人」 蔣萬安推崇這些前輩的遠見

台北市長蔣萬安下午參加「國鼎智慧城市論壇」致詞時指出，台灣今天能站上世界的頂端，成為 AI Revolution 的 Epicenter(中心)，靠的不是別人，是包括李國鼎、孫運璿這些前輩的遠見、勇氣、果決，以及堅持做對的事情，才有今天的成就。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。