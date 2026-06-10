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公務員今年度加薪有望？ 人事總處：7月前完成評估

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今併案審查民眾黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別所提「軍公教人員待遇調整條例」草案。圖／取自國會頻道
立法院司法及法制委員會今併案審查民眾黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別所提「軍公教人員待遇調整條例」草案。圖／取自國會頻道

行政院人事總處人事長蘇俊榮3月在立法院答詢時表示，正跟行政院爭取公務員今年度調薪機會。對此，行政院人事總處副人事長張秋元今於司法及法制委員會備詢時指出，會在7月前完成評估。

立法院司法及法制委員會今併案審查民眾黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別所提「軍公教人員待遇調整條例」草案。國民黨立委許宇甄質詢指出，今年3月她諮詢人事長時，人事長說會在4月跟行政院長卓榮泰爭取今年度加薪機會；後來她再詢問副人事長，收到回覆稱6、7月會研議相關方案。現在已經進入6月，進度如何？

張秋元表示，因為還要配合總預算時程，所以一定會在6、7月內完成初步規劃。許宇甄追問，所以6月底或7月前一定會結束評估？張秋元說，時程會抓在這個區間內。

許宇甄再指出，人事總處報告稱已經有把「軍公教人員待遇調整條例」草案送交行政院，具體時程是什麼時候？張秋元回答，大約是2024年12月。

許宇甄說，2024年12月就送了，為什麼到現在院會還沒有排案？是否應盡快把案子送入立法院？張秋元表示，會再加速處理，盡快完成送案程序。

國民黨立委翁曉玲質詢指出，上個月行政院長卓榮泰在節目訪談中提到，明年的軍公教調薪調幅會在3%到4％的基礎上做思考，目前是否已經啟動軍公教待遇審議委員會或已經開始討論？

張秋元表示，過去一段時間就是在蒐集相關的指標，這周一有跟軍公教團體代表座談跟溝通。翁曉玲追問，所以之後才開審議會？張秋元回答，對，之後才會正式進入審議會議程序。

翁曉玲說，卓榮泰已經對外講了調整幅度可能是3%到4%，甚至外界還有人講5%到6%，可是審議委員會還沒有開會，那到底是誰在決定？還是審議委員會只是形式上討論，最後還是行政院院長說的算？張秋元說，整個運作是依照制度來，人事總處會提出建議案，再送行政院核定。

民進黨立委張雅琳質詢時指出，「軍公教人員待遇調整條例」是否有望在今年度公布、明年度執行？張秋元說，會樂觀的提出調薪建議，努力跟行政院做爭取。

公務員 加薪 軍公教

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