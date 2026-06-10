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金融時報專訪談鄭習會、國防預算 鄭麗文：國民黨是美非常重要夥伴

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綠營酸鄭麗文訪美「碰壁」 林沛祥：沒看過賴總統去過華府

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文預計美東時間9日抵達華府，訪問期間擬拜會美國國會議員與官員交流。不過美國聯邦參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，本周沒有安排任何會議。民進黨立委范雲也說，在野黨刪國防預算，美方才沒有意願見面。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥回應，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴清德總統去過。記者陳柄亦／攝影
國民黨主席鄭麗文預計美東時間9日抵達華府，訪問期間擬拜會美國國會議員與官員交流。不過美國聯邦參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，本周沒有安排任何會議。民進黨立委范雲也說，在野黨刪國防預算，美方才沒有意願見面。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥回應，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴清德總統去過。記者陳柄亦／攝影

國民黨主席鄭麗文預計美東時間9日抵達華府，訪問期間擬拜會美國國會議員與官員交流。不過美國聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）表示，本周沒有安排任何會議。民進黨立委范雲也說，在野黨刪國防預算，美方才沒有意願見面。國民黨立法院黨團書記長林沛祥回應，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴清德總統去過。

林沛祥今天表示，當初鄭麗文在安排行程的時候，不清楚會不會與華府高規格的人跟他見面。對於聯邦參議員熊恩說，本周沒有安排任何會議，林沛祥則說，今年11月美國就要進行聯邦議會改選，他們跑選區的機會比較多，距離選舉不到150天的前提，去接待一個國家的在野黨主席，這個未免也強人所難了。

對於范雲說，在野黨刪除國防預算，美方才沒有意願與鄭麗文見面，林沛祥說，這種預設立場見縫插針的政治性語言大可不必，范雲這樣講的話，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴總統去過，何必酸來酸去。

針對民進黨此次推派竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，林沛祥說，不管對手是誰，他認為國民黨新竹縣縣長參選人徐欣瑩都有勝利的把握。

鄭麗文 林沛祥 華府

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