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金融時報專訪談鄭習會、國防預算 鄭麗文：國民黨是美非常重要夥伴

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鄭麗文稱習近平對台有善意 莊瑞雄：吹捧能帶來和平？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文在僑宴致詞稱，中國國家主席習近平是最後一個對台灣有善意的人。民進黨團幹事長莊瑞雄今回應，自己實在不曉習近平當初與鄭麗文對談時，給她發了什麼功力，導致鄭麗文這趟美國行，一路的談話都對中國、習近平極度吹捧，但若要降低中共敵意、對台灣的威脅，這樣的方式是否可以得到，要畫上三個問號。

民進黨立院黨團今開輿情記者會，媒體詢問鄭麗文訪美在僑宴上提到，習近平是中國最後一個對台灣有感情、有善意的人。莊瑞雄說，不知道習近平當初對談時給鄭麗文發什麼功力，導致鄭麗文這趟美國行，一路的談話都對中國、習近平極度吹捧。

莊瑞雄表示，大家都喜歡維持和平，但極度吹捧習近平，不知道會不會帶來和平，要畫三個問號，認為台灣該建置的國防武力、維繫台海的和平，最主要還是自己要有防衛國家的決心。

莊瑞雄也說，鄭麗文這次在美國講了很多，相信回來以後才是最大的檢驗，很多話對國民黨歷任黨主席來講，鄭麗文的言論是最激進的，從國民黨過去的反攻大陸，到現在還有很多人反共，馬英九是講九二共識，至少還在講一中各表，但到了鄭麗文以後，國民黨到現在都沒有看到不同的聲音，從一中各表退縮到兩岸同屬一中，也要去跟人家談，這叫和平嗎？

莊瑞雄批評，一個在野黨的黨主席怎麼可以如此輕率幫2300萬人做主權的決定，除非國民黨不想要，既然是一個國家，兩岸本來就互不隸屬，可以決定自己未來的，就只有這2300萬同胞，不是在野黨的黨主席跑了一趟中國後，覺得對岸對自己很好，就要改變台灣現狀，這應該要譴責。

鄭麗文 習近平 莊瑞雄

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