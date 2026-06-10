副總統：台帛合作綿密 充分展現Taiwan Can Help

副總統蕭美琴今天表示，中國近年將觀光武器化，做各種不同層次管控，讓帛琉的觀光人數一直有比較大波動，但台帛雙方在各領域合作非常綿密，期待未來可以進一步讓帛琉民眾深刻感受台帛合作的成果，充分展現TaiwanCan Help。

蕭副總統6日啟程展開5天4夜的「帛榮專案」，預計今晚返抵國門。副總統上午先與隨團記者茶敘，並於中午在下榻飯店舉行答謝宴，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）也會出席。副總統將於下午視察帛琉大使館後率團搭機返台。

副總統在與媒體茶敘時指出，總統賴清德交付她3項任務與目標，第1個目標就是要深化台帛間的友誼。這次行程安排非常緊密，從頭到尾都在「搏感情」，從帛琉總統惠恕仁第一天親自帶領她探訪值得驕傲的景點、歷史遺跡外，這幾天她也見了帛琉各界朋友，包含傳統領袖以及政府、副總統。帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）第一天就到機場接機，他同時也兼任帛琉的衛生部長，親自導引了解台帛之間在醫療領域的合作。

副總統進一步指出，第2目標就是帛琉非常期待台灣進一步推廣觀光，因為對帛琉而言，觀光是最重要的地方產業，她跟帛琉方面一直討論台灣民眾可能喜歡什麼。不過，副總統也說，中國近年將觀光武器化，用觀光的人數脅迫帛琉，做各種不同層次管控，讓帛琉的觀光人數一直有比較大的波動。

副總統強調，台灣觀光客非常熱愛帛琉，而且近年除台灣外，也還有其他歐美國家到訪，帛琉方面向她分享，澳洲總理不久前結婚蜜月也到帛琉，之後澳洲觀光客絡繹不絕，據說現在飛機是班班客滿。

副總統指出，第3點是訪問帛琉見證台灣榮邦外交的努力成果，這些努力跨越許多不同的領域，從道路工程就可看到各處都有許多台灣工程，象徵雙方一起共同努力的成果；另外，也見證台灣技術團在這裡努力用專業、農業、教育進行各項工作，例如語言教學、資訊專業協助帛琉的數位化，這些都讓帛琉民眾感同身受。

副總統強調，台帛雙方在各方面領域合作非常綿密，也期待未來可以進一步讓帛琉民眾深刻感受台帛合作的成果。接下來帛琉將主辦太平洋島國論壇（PIF），非常期待能將台帛間的合作再一次向其他的太平洋島國分享，把Taiwan Can Help、台灣人民良善的力量充分展現出來。